Guvernul cere revizuirea amendamentelor la legea cu privire la Curtea Constituțională.

Comisia guvernamentală a pregătit un aviz oficial cu recomandări privind definitivarea documentului, transmite rupor.md.

În special, puterea executivă a solicitat delimitarea clară și concretizarea noțiunilor de „integritate” și „reputație ireproșabilă”. În opinia membrilor Cabinetului de Miniștri, acest lucru este necesar pentru a evita interpretările ambigue, în care o normă pur procedurală ar putea deveni un criteriu suplimentar ascuns de selecție pentru candidații la funcția de judecător al Curții Constituționale.

Totodată, Guvernul și-a exprimat îngrijorarea față de propunerea de a majora termenul de numire a unui nou judecător de la 45 de zile la 3 luni, în cazul demisiei, decesului sau retragerii mandatului unui judecător în funcție. Avizul subliniază că autorii proiectului nu au prevăzut un mecanism care să asigure continuitatea activității Curții Constituționale în această perioadă. Cabinetul de Miniștri a amintit că, în astfel de situații excepționale — spre deosebire de expirarea planificată a mandatului — judecătorul nu poate continua să-și exercite atribuțiile până la depunerea jurământului de către succesorul său. Legislatorilor li s-a recomandat să revizuiască această prevedere, ținând cont de recomandările Comisiei de la Veneția.

Printre alte observații ale Guvernului:

Regulamentul interviurilor: Cabinetul de Miniștri consideră că fiecare organ de profil trebuie să stabilească de sine stătător modul de desfășurare a interviurilor cu candidații, pornind de la specificul său intern.

Transparența datelor: S-a propus să fie stipulat clar ce informații exacte despre candidați trebuie publicate în urma concursului.

Amintim că proiectul de lege privind extinderea termenelor de selecție a judecătorilor Curții Constituționale până la trei luni a fost elaborat de președinta Comisiei juridice a Parlamentului, Veronica Roșca. Potrivit declarației sale, modificările s-au bazat pe concluziile Comisiei de la Veneția. Deputata PAS nu a comentat deocamdată în niciun fel avizul critic al puterii executive.