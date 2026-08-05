Guvernul așteaptă decizia ANRE pentru a stabili forma compensațiilor.

Guvernul urmează să stabilească detaliile privind acordarea compensațiilor pentru sezonul rece după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) va lua decizia finală privind tarifele la gazele naturale.

Despre aceasta a declarat secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu.

„Guvernul va acorda sprijin și în acest sezon rece, iar detaliile le va comunica Ministerul Muncii și Protecției Sociale, deoarece este necesar să se aștepte decizia finală a ANRE”, a declarat Buzu în emisiunea postului de radio public, informează logos-press.md.

Potrivit acestuia, aproximativ 40% dintre beneficiarii compensațiilor își încălzesc locuințele cu lemne de foc. În astfel de cazuri, sprijinul nu poate fi oferit prin intermediul facturilor la utilități, astfel încât compensația se plătește în formă bănească.

Buzu a menționat că detaliile privind numărul beneficiarilor ajutorului și criteriile de acordare a compensațiilor se află încă în proces de elaborare.

„Pot spune doar că și la iarna viitoare Guvernul va fi alături de cetățeni”, a declarat el.

Anterior, și președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că statul va continua să acorde sprijin populației în perioada rece a anului, pentru a compensa o parte din creșterea cheltuielilor pentru gaz. Potrivit acestuia, autoritățile analizează posibilitatea revenirii la compensația directă în facturi, considerând acest mecanism mai eficient decât sistemul aplicat în cursul anului curent.

În prezent, consumatorii casnici plătesc gazul natural la tariful de 13,35 lei pentru un metru cub, fără TVA, sau 14,41 lei, cu TVA (8%). Proiectul de decizie al ANRE prevede un tarif de 18,70 lei pentru un metru cub, fără TVA, ceea ce constituie 20,30 lei cu TVA. Decizia finală urmează să fie luată de Consiliul de administrație al agenției.