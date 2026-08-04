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Point.md logoPoint
4 August 2026, 14:01
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Guvernul a îndemnat cetățenii să facă duș „puțin mai repede”

Guvernul Republicii Moldova a venit cu un apel adresat cetățenilor să folosească cu grijă apa în condițiile actualei situații de secare a Nistrului și a publicat o listă de reguli.

Guvernul a îndemnat cetățenii să facă duș „puțin mai repede”.
Guvernul a îndemnat cetățenii să facă duș „puțin mai repede”.

Autoritățile au subliniat că o atitudine responsabilă față de consumul de apă este o modalitate simplă de a contribui la păstrarea uneia dintre cele mai importante resurse naturale.

Cetățenilor li s-a recomandat să respecte câteva reguli: 

- să închidă robinetul în timpul spălatului pe dinți, al săpunirea mâinilor și al spălării vaselor; 

- să pornească mașina de spălat doar atunci când este încărcată complet; 

- să reducă timpul petrecut la duș;

- să ude plantele dimineața sau seara, când apa se evaporă mai lent; 

- să folosească, pe cât posibil, apa în mod repetat. De exemplu, cu apa rămasă după spălarea legumelor se pot uda florile.

„Economisiți apa astăzi, ca să o aveți și mâine”, se spune în mesajul Guvernului.

Îndemnul a fost lansat pe fondul scăderii nivelului apei în Nistru după reducerea deversărilor de la Centrala Hidroelectrică Novodnestrovsk, ceea ce stârnește îngrijorare atât în rândul autorităților, cât și al specialiștilor.

Guvernul a îndemnat cetățenii să facă duș „puțin mai repede”

Guvernul a îndemnat cetățenii să facă duș „puțin mai repede”

Guvernul a îndemnat cetățenii să facă duș „puțin mai repede”

Guvernul a îndemnat cetățenii să facă duș „puțin mai repede”

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