Guvernul a îndemnat cetățenii să facă duș „puțin mai repede”.

Guvernul Republicii Moldova a venit cu un apel adresat cetățenilor să folosească cu grijă apa în condițiile actualei situații de secare a Nistrului și a publicat o listă de reguli.

Autoritățile au subliniat că o atitudine responsabilă față de consumul de apă este o modalitate simplă de a contribui la păstrarea uneia dintre cele mai importante resurse naturale.

Cetățenilor li s-a recomandat să respecte câteva reguli:

- să închidă robinetul în timpul spălatului pe dinți, al săpunirea mâinilor și al spălării vaselor;

- să pornească mașina de spălat doar atunci când este încărcată complet;

- să reducă timpul petrecut la duș;

- să ude plantele dimineața sau seara, când apa se evaporă mai lent;

- să folosească, pe cât posibil, apa în mod repetat. De exemplu, cu apa rămasă după spălarea legumelor se pot uda florile.

„Economisiți apa astăzi, ca să o aveți și mâine”, se spune în mesajul Guvernului.

Îndemnul a fost lansat pe fondul scăderii nivelului apei în Nistru după reducerea deversărilor de la Centrala Hidroelectrică Novodnestrovsk, ceea ce stârnește îngrijorare atât în rândul autorităților, cât și al specialiștilor.