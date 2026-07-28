Guvernul a aprobat rezervele minime obligatorii de combustibil și a limitat exportul de motorină

Ministerul Energiei avertizează asupra riscului unui deficit de combustibil pe piața internă, din cauza perturbării lanțurilor regionale de aprovizionare, reducerii stocurilor și creșterii prețurilor pe piețele internaționale.

Aceste măsuri fac parte din proiectul privind introducerea regimului de pregătire sporită la nivel național în sectorul energetic, aprobat marți de autoritățile executive, scrie ipn.md.

Proiectul prevede crearea unor stocuri minime obligatorii în Portul Liber Internațional Giurgiulești: 2.500 de tone de benzină și 7.500 de tone de motorină, destinate exclusiv consumului intern. De asemenea, importatorii pot beneficia de o amânare temporară a unor obligații financiare, iar exportul și reexportul de motorină pot fi limitate pentru a asigura necesarul pieței locale.

În nota explicativă a proiectului se menționează că piața internațională a petrolului a intrat în iulie într-o perioadă de instabilitate, din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu. Aceste evenimente au afectat transporturile maritime prin Strâmtoarea Ormuz și Marea Roșie — rute importante pentru comerțul mondial cu petrol și produse petroliere.

Aprovizionările regionale au fost afectate și de atacuri asupra infrastructurii petroliere din bazinul Mării Negre, precum și de suspendarea temporară a operațiunilor la terminalul Novorossiisk. În același timp, întreruperea livrărilor de țiței din Kazahstan către Marea Neagră creează dificultăți pentru rafinăria românească Petromidia — principalul furnizor de combustibil pentru Republica Moldova.

Un alt factor este nivelul scăzut al apei în Dunăre, care a redus capacitatea transportului fluvial și accesul navelor la Portul Liber Internațional Giurgiulești. Astfel, importul se reorientează spre transportul rutier și feroviar, ceea ce crește costurile logistice și termenele de livrare.

Ministerul Energiei subliniază că Republica Moldova depinde de importul de produse petroliere, iar pentru luna august operatorii economici au încheiat contracte doar pentru aproximativ 12.000 de tone de motorină, adică circa 17% din necesarul lunar estimat la 70.000 de tone. Volumul lipsă poate duce la un deficit serios în plină campanie agricolă și sezon estival.

Potrivit documentului, stocurile comerciale de motorină s-au redus de la un nivel echivalent cu 17,6 zile de consum la sfârșitul lunii iunie, la 6,9 zile de consum la 24 iulie. În aceeași perioadă, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a înregistrat o creștere a numărului de stații PECO fără motorină, ceea ce indică trecerea riscului de aprovizionare în faza operațională.

Regimul de pregătire sporită în sectorul energetic a fost instituit pentru 30 de zile.