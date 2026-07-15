Guvernul a acceptat demisia șefului APP.

Guvernul a acceptat astăzi, 15 iulie, cererea de demisie depusă de directorul general al Agenției Proprietății Publice (APP), Roman Cojuhari.

Proiectul a fost prezentat de secretarul general adjunct al Guvernului, Alexandru Iacub. El a anunțat că interimatul funcției de director general al APP va fi asigurat de Ion Ciumac, director general adjunct al aceleiași instituții, transmite moldpres.md.

Roman Cojuhari a depus cerere de demisie pe 29 iunie curent, în urma scandalului de la MoldATSA.