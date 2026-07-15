theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
moldpres.md logomoldpres
15 Iulie 2026, 16:11
3 301
Copiază linkul
Link copiat

Guvernul a acceptat demisia șefului APP

Guvernul a acceptat astăzi, 15 iulie, cererea de demisie depusă de directorul general al Agenției Proprietății Publice (APP), Roman Cojuhari.

Guvernul a acceptat demisia șefului APP.
Guvernul a acceptat demisia șefului APP.

Proiectul a fost prezentat de secretarul general adjunct al Guvernului, Alexandru Iacub. El a anunțat că interimatul funcției de director general al APP va fi asigurat de Ion Ciumac, director general adjunct al aceleiași instituții, transmite moldpres.md.

Roman Cojuhari a depus cerere de demisie pe 29 iunie curent, în urma scandalului de la MoldATSA.

Sursă
moldpres.md logomoldpres
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici