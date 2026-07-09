Grosu: Taburceanu a restituit 500.000 de lei din sporurile încasate.

Fosta purtătoare de cuvânt a întreprinderii de stat MoldATSA, Anastasia Taburceanu, a restituit deja 500.000 de lei din sporurile și adaosurile salariale încasate în perioada în care a activat în cadrul instituției.

Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului, Igor Grosu.

„Anastasia Tăburceanu, la ziua de ieri, a restituit 500.000 de lei. Va continua să facă lucrurile astea. Trebuie să facă lucrurile astea”, a declarat Grosu, citat de realitatea.md.

Întrebat unde au fost restituiți banii, șeful Legislativului a spus că nu cunoaște acest detaliu, precizând doar că aceștia trebuie să ajungă înapoi la stat.

Totodată, Grosu a anunțat că un angajat al MoldATSA și-a depus demisia.

„Astăzi și-a depus demisia un angajat din această instituție, la solicitarea, la recomandarea noastră. Pentru că noi suspectăm că el a ajuns acolo la o recomandare. Și ancheta, până la sfârșitul săptămânii, trebuie să ne dea date exacte cum a ajuns acolo. A fost concurs, au fost numiri”, a declarat președintele Parlamentului.

Amintim că Anastasia Taburceanu și-a anunțat anterior demisia din funcția de purtătoare de cuvânt a MoldATSA și a declarat că va restitui sporurile și adaosurile salariale încasate în perioada activității sale la întreprinderea de stat.

Subiectul a intrat în atenția publică după ce o investigație Rise Moldova a arătat că Taburceanu ar fi fost remunerată cu peste un milion de lei în mai puțin de un an de activitate. Potrivit investigației, anul trecut aceasta ar fi încasat peste 75.000 de lei lunar, iar în 2026 venitul său ar fi depășit 120.000 de lei pe lună.