Grosu s-a adresat cetățenilor cu un apel de a reduce consumul de energie electrică.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, s-a adresat cetățenilor cu un îndemn să economisească energie electrică din cauza deficitului așteptat în orele de seară.

Potrivit președintelui, „în această seară, între 21:00 și 23:00, sistemul energetic al Republicii Moldova va trece printr-o perioadă dificilă, provocată de un consum foarte ridicat de energie electrică în întreaga regiune”, transmite moldpres.md

„Vă rog încă o dată să dăm dovadă de solidaritate. Dacă fiecare dintre noi va reduce consumul de energie electrică, doar pentru două ore, acolo unde este posibil, vom contribui la menținerea stabilității sistemului energetic și la protejarea serviciilor vitale”, — a declarat Igor Grosu.

El a îndemnat cetățenii să stingă iluminatul inutil, să amâne utilizarea aparatelor electrocasnice consumatoare de energie și să folosească cu grijă energia electrică.

„Pentru fiecare dintre noi este un pas mic, dar împreună poate juca un rol decisiv”, — a menționat președintele.

Președintele Parlamentului a asigurat că autoritățile și operatorii sistemului energetic iau toate măsurile necesare pentru a asigura furnizarea energiei electrice, iar spitalele, serviciile de urgență și obiectivele infrastructurii critice își vor continua activitatea în regim normal.

„Împreună am depășit deja și alte provocări. Sunt convins că, datorită responsabilității și solidarității, vom face față și de această dată”, — a conchis Igor Grosu.