Grosu: Reforma administrativă va continua, în ciuda știrilor false răspândite de opozanți.

Peste 85% dintre primăriile din Republica Moldova au inițiat procedura de amalgamare voluntară, iar reforma administrației publice locale va continua, în pofida informațiilor false răspândite de opozanți.

Mesajul a fost transmis de președintele Parlamentului, Igor Grosu, pe pagina sa de Facebook., transmite realitatea.md.

Potrivit acestuia, peste 760 de localități din țară au început procedura de amalgamare voluntară, ceea ce reprezintă mai mult de 85% din totalul primăriilor din Republica Moldova.

Grosu a subliniat că reforma se desfășoară în majoritatea comunităților cu implicarea cetățenilor, prin consultări publice, adunări locale și sondaje de opinie, în cadrul cărora oamenii decid cum își doresc să fie organizată administrația și utilizate resursele pentru dezvoltarea localităților.

Șeful Legislativului a afirmat că unii oponenți ai reformei încearcă să inducă panică și confuzie prin răspândirea unor informații false, însă a dat asigurări că procesul de reformă va continua.

Totodată, Igor Grosu a reamintit că 31 iulie este termenul-limită până la care primăriile pot adopta decizia de amalgamare voluntară. Până în prezent, șapte clustere, care reunesc 20 de primării, au aprobat această decizie.

Președintele Parlamentului a dat asigurări că Guvernul și Parlamentul vor sprijini în continuare autoritățile locale care aleg să participe la procesul de amalgamare, obiectivul fiind consolidarea administrației publice locale și îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor.