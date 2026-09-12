Grănicerii moldoveni părăsesc trei puncte de trecere a frontierei cu Ucraina din cauza amenințărilor la adresa securității

Începând de astăzi, angajații Poliției de Frontieră și ai Serviciului Vamal din trei puncte de trecere a frontierei moldo-ucrainene revin pe teritoriul Republicii Moldova.

Este vorba despre punctele Giurgiulești-Reni, Briceni-Rossoșani și Criva-Mămăliga, unde, până în prezent, controlul era efectuat în comun cu colegii ucraineni. Potrivit autorităților, măsura are caracter temporar și este introdusă din considerente de securitate, transmite ipn.md.

După cum au comunicat reprezentanții Poliției de Frontieră, noua procedură de organizare a controlului va fi aplicată timp de 90 de zile. În această perioadă, polițiștii de frontieră și vameșii moldoveni vor activa în infrastructura existentă pe teritoriul Republicii Moldova. Până în prezent, aceștia efectuau controlul pe teritoriul ucrainean.

„Măsura nu va afecta activitatea punctelor de trecere și circulația transfrontalieră a persoanelor și mijloacelor de transport. Controlul va fi efectuat în regimul anterior, modificarea vizează doar locul în care angajații organelor de control ale Republicii Moldova își vor îndeplini temporar atribuțiile”, se menționează în comunicatul Poliției de Frontieră.

Autoritățile precizează că decizia a fost luată în legătură cu situația de securitate din apropierea frontierei moldo-ucrainene și cu riscurile generate de atacurile aeriene ale Federației Ruse asupra infrastructurii Ucrainei, inclusiv în imediata apropiere a frontierei cu Republica Moldova.

Cu câteva zile în urmă, punctul de trecere Starokozacie, de pe teritoriul Ucrainei, a fost atacat cu drone. În urma atacului, două persoane au murit, iar alte câteva au fost rănite. Infrastructura punctului a fost avariată, iar activitatea punctului de trecere Tudora-Starokozacie a fost suspendată temporar.