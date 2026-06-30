Grădinițele din Chișinău intră într-o nouă etapă de modernizare energetică.

30 de grădinițe din Chișinău trec la etapa de elaborare a auditurilor energetice detaliate în cadrul primei faze a Proiectului de Eficiență Energetică a Grădinițelor.

În lot au fost incluse 12 instituții de educație timpurie. Este vorba despre Grădinița nr. 156, Creșa-grădiniță nr. 216, Creșa-grădiniță nr. 151, Grădinița nr. 137, Creșa-grădiniță nr. 89, Creșa-grădiniță nr. 165, IET nr. 116, Creșa-grădiniță nr. 153, Grădinița nr. 118, Grădinița nr. 73, IET nr. 119 și Grădinița nr. 8, transmite noi.md.

Alte 18 instituții de educație timpurie, incluse în prima fază a proiectului, vor beneficia de audit energetic în cadrul asistenței tehnice. Ulterior, va fi pregătită documentația necesară pentru lansarea procedurilor de achiziție și executarea lucrărilor de modernizare.

Bugetul total al proiectului este de 33,8 milioane de euro. Acesta prevede modernizarea energetică a primelor 30 de grădinițe din municipiul Chișinău.

Potrivit municipalității, implementarea proiectului are drept scop îmbunătățirea condițiilor de activitate în instituțiile de educație timpurie și reducerea consumului de energie. Astfel, mii de copii, cadre didactice și angajați vor beneficia de spații moderne, eficiente energetic și confortabile.