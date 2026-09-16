Grădinaru, despre vettingul procurorilor: Unele decizii contradictorii par suspecte.

Unele decizii ale Comisiei de evaluare a procurorilor, care ulterior au fost respinse de Consiliul Superior al Procurorilor, par suspecte. Declarația a fost făcută de deputatul PAS Vasile Grădinaru.

Potrivit acestuia, numărul mare de cazuri în care opiniile celor două instituții diferă este „straniu”, transmite ipn.md.

Comisia de vetting a propus ca 12 procurori să fie declarați nepromovați la evaluare. Ulterior, CSP a respins rapoartele Comisiei în șapte dintre aceste cazuri. Referindu-se la numărul mare de decizii respinse de CSP, Vasile Grădinaru a comparat actualul proces de evaluare a procurorilor cu procesul de pre-vetting pentru CSM, când astfel de situații au fost semnificativ mai puține.

„Mi se par suspecte câteva decizii care se contrazic între ele. Dacă ne amintim de pre-vetting, nu am avut un număr atât de mare de cazuri diferite. Da, au existat două decizii anulate de Curtea Supremă de Justiție, însă acestea au fost două din 69. Da, și mie mi se pare straniu că un procent mare de decizii sunt declarate nevalabile de CSP, dar aceasta înseamnă autonomie”, a declarat Vasile Grădinaru în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la postul de televiziune RealitateaTV.

Totodată, deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate a subliniat că diferențele dintre concluziile Comisiei de vetting și deciziile CSP nu ar trebui percepute automat drept dovadă că una dintre instituții a acționat incorect.

„Să vedem ce va spune instanța. Aceste decizii au fost contestate. Până nu se dovedește contrariul, am încredere în instituțiile statului. Acest proces de evaluare a fost conceput astfel încât să avem mecanisme de control. Astfel se creează un echilibru al controlului reciproc. Pentru mine este important ca cei care merită să rămână în sistem să rămână, iar cei care nu merită să fie excluși”, a adăugat parlamentarul.