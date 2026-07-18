Goană cu ATV-ul pe străzile din Soroca: Doi minori au fugit de Poliție, iar părinții au fost amendați.

Doi părinți din municipiul Soroca au fost sancționați cu câte 300 de lei după ce copiii lor, ambii minori, au circulat cu un ATV pe un drum public și au fugit de Poliție atunci când un echipaj a încercat să-i oprească.

Incidentul s-a produs în după-amiaza zilei de 15 iunie 2026, în jurul orei 16:15, pe strada Calea Bălțiului. Potrivit Observatorul.md, minorii conduceau ATV-ul fără a avea dreptul legal de a utiliza un astfel de mijloc de transport pe drumurile publice, transmite realitatea.md.

Imaginile video surprind momentul în care ATV-ul staționează pe acostament, iar un echipaj de Poliție se apropie și pornește girofarul. În clipa în care polițiștii deschid ușa autospecialei pentru a coborî, minorii accelerează și fug, continuând deplasarea pe strada Miron Costin.

Potrivit materialelor din dosar, unul dintre părinți a aflat despre incident abia după ce a fost contactat de polițiști. Celălalt a declarat în instanță că i-a permis copilului să se plimbe cu ATV-ul doar în apropierea locuinței și că nu știa că acesta urma să ajungă pe drumul public sau că îi va permite și celuilalt minor să urce pe vehicul. Procesele-verbale contravenționale au fost întocmite pe 19 și 23 iunie, iar dosarul a fost transmis instanței la 29 iunie 2026.

Prin hotărârea pronunțată la 15 iulie 2026, Judecătoria Soroca a stabilit că ambii părinți și-au îndeplinit necorespunzător obligațiile privind educarea și supravegherea copiilor. Fiecare a fost sancționat cu șase unități convenționale, echivalentul a 300 de lei.

Conform legii, aceștia pot achita jumătate din amendă dacă efectuează plata în termen de trei zile lucrătoare de la comunicarea deciziei. Hotărârea poate fi contestată la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile.