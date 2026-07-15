Gavriliță, despre scandalul salariului lui Zgherea: Problema a fost că studiile nu erau încă complete.

Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a comentat situația angajatului de la Ministerul Culturii, Bogdan Zgherea, în vârstă de 21 de ani, care a câștigat circa 300.000 de lei pe an, fără a avea diplomă de studii superioare.

Potrivit ministrului Finanțelor, problema a fost că tânărul nu și-a finalizat încă studiile, scrie realitatea.md.

„Problema a fost că studiile nu erau încă complete… Pentru anumite funcții există cerințe specifice, inclusiv deținerea unei diplome de studii superioare”, a declarat Gavriliță.

Reamintim că anterior a fost publicată o investigație despre angajarea lui Bogdan Zgherea, în vârstă de 21 de ani, la Ministerul Culturii. Conform materialului, vicepreședintele organizației de tineret PAS, care nu deține diplomă de studii superioare, primește prin contract cu Ministerul Culturii aproximativ 300.000 de lei pe an. După publicarea investigației, ministrul Culturii, Cristian Jardan, a anunțat rezilierea contractului de muncă cu Zgherea, deși acesta era valabil până în septembrie.