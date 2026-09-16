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16 Septembrie 2026, 08:50
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Gasnaș, despre lipsa interferonului: În Moldova sunt înregistrate 55–57% dintre medicamentele esențiale

Ministrul Sănătății, Alexandru Gasnaș, a explicat lipsa interferonului prin faptul că în Moldova sunt înregistrate doar circa 55–57% dintre preparatele din lista medicamentelor esențiale.

Gasnaș, despre lipsa interferonului: În Moldova sunt înregistrate 55–57% dintre medicamentele esențiale.
Gasnaș, despre lipsa interferonului: În Moldova sunt înregistrate 55–57% dintre medicamentele esențiale.

Potrivit acestuia, din această cauză apar periodic deficite temporare ale unor medicamente, scrie realitatea.md.

Ministrul a menționat că interferonul nu face parte dintre medicamentele de primă linie. Totodată, protocoalele naționale de tratament sunt elaborate ținând cont de medicamentele înregistrate în țară.

„În țara noastră nu avem întreaga listă de medicamente de bază. Avem circa 55–57% din lista necesară, pentru a putea include aceste medicamente în ultimele protocoale pe care le implementăm în tratamentul nostru. Utilizăm medicamente în funcție de preparatele înregistrate [în țară]. Și uneori apare un deficit temporar al acestor medicamente. Interferonul, așa cum a fost în acest caz, nu este un medicament de primă linie”, a explicat Gasnaș.

Săptămâna trecută, Ministerul Sănătății a confirmat că interferonul lipsește la Institutul Oncologic. Instituția a legat problema de particularitățile funcționării sistemului centralizat de achiziții publice în domeniul sănătății. La 14 septembrie, ministerul a anunțat că medicamentul a reapărut în instituția medicală.

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