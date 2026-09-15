Gasnaș: Cahulul devansează Bălțiul cu aproximativ un an în proiectul spitalului regional.

Proiectele pentru două spitale regionale din nordul și sudul Moldovei avansează în ritmuri diferite.

La Cahul a fost deja finalizată achiziția serviciilor de proiectare, în timp ce la Bălți proiectul a fost revizuit și a fost schimbat locul construcției.

La Cahul, compania care va elabora schița, proiectul conceptual și designul spitalului urmează să fie anunțată pe 25 septembrie. Totodată, la Bălți proiectul a fost revizuit, inclusiv a fost schimbat locul construcției. Etapa de proiectare poate dura până la un an și două luni, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Gasnaș, în cadrul unei emisiuni difuzate la TVR Moldova.

Potrivit ministrului, proiectul spitalului din Cahul este cu aproximativ un an înaintea unui proiect similar din Bălți. Achiziția serviciilor pentru elaborarea schiței, proiectului conceptual și designului a fost deja organizată. Pe 25 septembrie se va afla ce companie va realiza aceste lucrări.

„La Cahul suntem cu un an înainte, această achiziție a fost deja organizată, iar pe 25 septembrie vom afla compania care va realiza și schița, și proiectul conceptual, și designul spitalului din Cahul”, a precizat Gasnaș.

Inițial, spitalul din Bălți urma să fie construit ținând cont de necesitățile unei populații de circa 990 de mii de persoane. Totuși, datele actuale arată că în nordul țării locuiesc aproximativ 660 de mii de persoane. În plus, migrația internă a schimbat distribuția demografică a populației, astfel că s-a decis revizuirea proiectului.

După analiza efectuată de un grup de experți, autoritățile au schimbat și locul construcției. Spitalul nu mai este planificat să fie construit pe terenul de lângă satul Corlăteni, în apropiere de Bălți. Acesta va fi amplasat pe teritoriul actualei instituții medicale din municipiu. Totodată, potrivit ministrului, nu este vorba despre renunțarea la spitalul existent.

La Bălți urmează să fie organizate achiziții pentru mai multe etape de proiectare, inclusiv pentru elaborarea schiței. Potrivit lui Gasnaș, această etapă poate dura de la un an până la un an și două luni. După aceea, autoritățile vor putea trece nemijlocit la construcție.

„Acum am avansat pe câteva etape, adică deja săptămâna viitoare este planificată organizarea achizițiilor pentru câteva etape, inclusiv pentru schița proiectului, care poate dura până la un an și două luni, pentru a trece deja nemijlocit la construcția acestei instituții”, a declarat ministrul.