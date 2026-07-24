Gasnaș a părăsit funcția de consilier al președintelui pentru a fi numit la Ministerul Sănătății.

Președintele Moldovei, Maia Sandu, a semnat decretul privind eliberarea lui Alexandru Gasnaș din funcția de consilier al șefului statului, în legătură cu candidatura sa la funcția de ministru al Sănătății.

Propunerea de a conduce Ministerul Sănătății a venit spontan, a declarat însuși Gasnaș. El a menționat că nu deține informații detaliate despre motivele acestei alegeri. Vorbind despre prioritățile sale, a subliniat că nu intenționează să anunțe imediat schimbări sau strategii radicale. Potrivit lui, mai întâi este necesar să se asculte opinia cetățenilor și a specialiștilor medicali despre problemele din sistem, iar apoi să se ia decizii comune, scrie rupor.md.

Alexandru Gasnaș este doctor în științe medicale și predă la catedra de neurologie a Universității de Medicină din Moldova. Anterior a condus secția de neurologie și epileptologie de la Institutul de Urgență. În ianuarie 2023 a fost numit secretar general al Ministerului Sănătății, iar în noiembrie anul trecut a devenit consilier al președintelui pentru probleme medicale.