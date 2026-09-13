Gangsterul indian extrădat din Moldova figurează în 21 de dosare, inclusiv pentru 5 omoruri.

Grupul Operativ de Combatere a Criminalității Organizate al Poliției din Punjab (AGTF) l-a extrădat pe presupusul gangster Amritpal Singh din Republica Moldova în India, după o operațiune internațională de șase luni.

Amritpal Singh, care ar fi fost principalul asasin plătit al gangsterului Jaggu Bhagwanpuria, a fost adus înapoi în India după ce a fost arestat în Moldova în timp ce încerca să intre în Ucraina, relatează daijiworld.com. Scrie logos-pres.md.

Potrivit Poliției din Punjab, Amritpal Singh a fugit din India în ultima săptămână a lunii octombrie 2024, folosind un pașaport fals eliberat în Chandigarh pe numele lui Gurpal Singh. Inițial, acesta a plecat în Emiratele Arabe Unite, apoi a tranzitat mai multe țări și, în cele din urmă, a ajuns în Moldova.

Autoritățile moldovene l-au reținut la 24 februarie 2026, în timp ce încerca să traverseze frontiera de stat prin punctul de trecere Otaci pentru a intra în Ucraina. După reținere, Poliția din Punjab și instituțiile centrale au inițiat procedura de extrădare a acestuia.

Informațiile despre locul aflării sale și datele pașaportului fals au fost transmise instituțiilor centrale; în baza acestora a fost inițiat procesul de emitere a unei „notificări roșii” (Red Corner Notice) a Interpolului, care a fost ulterior obținută.

Poliția din Punjab a calificat această extrădare drept o realizare importantă, deoarece a fost primul caz de predare a unei persoane reținute de către o țară europeană, la solicitarea acestei instituții.

Procedurile juridice după reținere au durat câteva luni. La 26 mai 2026, instanța a autorizat extrădarea sa în India. Amritpal Singh a contestat această decizie, însă, la 16 iulie 2026, Curtea de Apel Centru i-a respins plângerea, făcând definitivă hotărârea de extrădare.

După înlăturarea obstacolelor juridice, un grup de patru angajați ai Poliției din Punjab a sosit în Moldova pentru a prelua inculpatul. La 11 septembrie, polițiștii l-au luat sub escortă pe Amritpal Singh la Aeroportul Chișinău și l-au transportat în India. Inculpatul și grupul de polițiști au ajuns la Aeroportul Internațional Indira Gandhi din Delhi la 12 septembrie.

„Cazierul” gangsterului

Potrivit datelor Poliției din Punjab, pe numele lui Amritpal Singh au fost deschise 21 de dosare penale în acest stat. Acuzațiile includ încălcarea Legii privind prevenirea activităților ilegale (UAPA), infracțiuni legate de substanțe explozive, omor, încălcarea Legii armelor, a Legii privind stupefiantele și substanțele psihotrope, extorcare, încălcarea Legii pașapoartelor, precum și alte articole din codul „Bharatiya Nyaya Sanhita” (Bharatiya Nyaya Sanhita).

În rapoartele poliției figurează cinci dosare de omor, nouă dosare legate de încălcarea Legii armelor, un dosar privind traficul ilegal de droguri (NDPS) și un dosar care vizează Legea privind prevenirea activităților ilegale (UAPA) și substanțele explozive. Dintre aceste 21 de dosare, 17 se află în faza de urmărire penală, iar patru — în faza de examinare judiciară.