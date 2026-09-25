25 Septembrie 2026, 09:39
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Furnizorul de căldură din Glodeni a solicitat majorarea tarifului cu 72%, până la 4567 de lei pentru o Gcal.
Furnizorul de căldură din Glodeni a solicitat majorarea tarifului cu 72%
Î.M. „Servicii Comunale Glodeni” a solicitat Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) aprobarea unui tarif de 4.567 de lei/Gcal pentru energia termică livrată consumatorilor.
Astfel, tariful ar putea crește cu aproximativ 72,4% față de nivelul actual de 2.648 de lei pentru o Gcal, relatează bani.md.
În această săptămână, majorarea tarifelor a fost solicitată și de Termoelectrica, care deservește consumatorii din Chișinău, și de CET-Nord, care activează în Bălți. Companiile au explicat necesitatea majorării prin creșterea costului gazelor naturale.
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