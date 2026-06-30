Fumul de la gunoiștea din Glodeni sufocă localitățile din apropiere.

Locuitorii mai multor localități din apropierea orașului Glodeni se plâng de fumul dens provocat de incendiul izbucnit la groapa de gunoi din zonă.

Potrivit acestora, fumul dens a făcut aerul aproape irespirabil, iar pe timpul nopții oamenii nu au putut deschide ferestrele, transmite tvn.md.

Martorii susțin că situația durează de câteva zile și se agravează în special în lipsa vântului, când fumul se acumulează în zonele joase și se răspândește spre satele din apropiere.

Viceprimarul orașului Glodeni, Ruslan Ungurean, a declarat că incendiul ar fi putut fi provocat de temperaturile ridicate. Potrivit acestuia, la fața locului au fost solicitate serviciile de urgență.

„S-a aprins gunoiștea, a luat foc de la temperaturi înalte, am sunat 112, au intervenit, IGSU a fost toată noapte aici la fața locului, au intervenit cu autospeciala, la fel și noi ca APL, la prima oră, avem și noi o pompă cu capacitate 60 metri cubi pe oră. Am intervenit și cu mai mulți agenți economici din Petrunea. Impactul de mediu este enorm, dar la momentul de față avem ce avem și încercăm să facem față”, a declarat acesta.

Potrivit autorităților locale, la stingerea incendiului participă salvatori, angajați ai administrației publice locale și utilaje specializate.

Autoritățile îi îndeamnă pe locuitori să evite expunerea îndelungată în aer liber, să țină ferestrele închise și să manifeste prudență, în special persoanele cu afecțiuni respiratorii, copiii și vârstnicii.