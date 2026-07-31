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realitatea.md logorealitatea
31 Iulie 2026, 13:02
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Fratele unui deputat PAS, tras la răspundere după un conflict cu o femeie

Poliția confirmă că fratele deputatului PAS Ilie Ionaș a fost sancționat, după ce a avut un conflict cu o femeie pe 12 iulie. Oamenii legii informează că la Serviciul 112 a parvenit un apel.

Fratele unui deputat PAS, tras la răspundere după un conflict cu o femeie.
Fratele unui deputat PAS, tras la răspundere după un conflict cu o femeie.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului, au identificat persoanele implicate și au întreprins acțiunile procesuale și de documentare prevăzute de lege. În baza probelor administrate, pe 15 iulie, bărbatul a fost sancționat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, informează realitatea.md.

Oamenii legii susțin că s-au autosesizat, după ce au apărut informații despre incidente de acest gen pe 8 mai și 24 iulie. Informațiile despre agresiunea comisă pe 24 iulie nu s-a confirmat.

„În cazul în care există persoane care dețin informații sau probe relevante cu privire la orice ilegalitate, sunt îndemnate să le prezinte organelor competente, în vederea verificării lor și stabilirii tuturor circumstanțelor”, transmite Poliția Națională.

Amintim că, pe 30 iulie, în Parlament, deputata „Democrația Acasă”, Ana Țurcan – Oboroc, a cerut Ministerului Justiției, Procuratorii Generale, Ministerului Afacerilor Interne, Avocatului Poporului, Consiliul Audiovizual și Agenții Naționale pentru Prevenirea și Combaterea Violenței asupra Femeilor să se autosesizeze, invocând faptul că „la apelul victimei la 112, mașinile de Poliție sosite au fost telefonate de către cineva și individul a scăpat. Deci toate cazurile sunt fotografiate, filmate. Sunt dovezile din partea victimei și totuși s-a mușamalizat”.

PAS afirma că este vorba despre un fals.

Acuzațiile la adresa fratelui lui Ilie Ionaș au fost lansate inițial de un canal de Telegram și însoțite de imagini preluate de pe Reddit, una dintre care are 7 ani, iar alta – 1 an.

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realitatea.md logorealitatea
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