Fratele fetiței electrocutate mortal la Bălți a fost externat din spital.

Băiețelul de șapte ani care a fost electrocutat, pe 9 iulie, în curtea unei locuințe din municipiul Bălți, împreună cu sora sa de 11 ani, a fost externat din spital și se află în afara oricărui pericol.

Informația a fost confirmată pentru Teleradio-Moldova de către purtătoarea de cuvânt a Spitalului Clinic Bălți, Andreea Galici, transmite moldova1.md.

„Băiețelul a fost externat din data de 12 iulie și se află la domiciliu”, ne-a spus Andreea Galici.

Amintim că tragedia s-a produs pe 9 iulie, în jurul orei 17:15, în curtea unei locuințe din municipiul Bălți. Potrivit poliției, cei doi frați s-au electrocutat din cauza unui prelungitor defect.

Potrivit martorilor, băiețelul a pus mâna pe prelungitor primul, iar sora sa a sărit să-l ferească de pericol.

Din nefericire, fetița de 11 ani a decedat la fața locului, iar fratele său a fost preluat de un echipaj medical și transportat de urgență la spital, unde a fost internat în stare gravă.

Oamenii legii îndeamnă părinții și îngrijitorii să supravegheze permanent copiii, să nu le permită utilizarea aparatelor electrice fără supravegherea unui adult și să înlocuiască imediat echipamentele electrice deteriorate sau defecte.