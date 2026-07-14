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unimedia.info logounimedia
14 Iulie 2026, 20:38
7 387
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Fotbalistul norvegian Erling Haaland are o dublură în Republica Moldova

Influencerul moldovean Mihail Cazac a atras atenția utilizatorilor rețelelor sociale datorită asemănării uimitoare cu atacantul clubului englez Manchester City, Erling Haaland.

Fotbalistul norvegian Erling Haaland are o dublură în Republica Moldova.
Fotbalistul norvegian Erling Haaland are o dublură în Republica Moldova.

Mihail Cazac este deja numit pe rețelele sociale „Haaland de Moldova”. Utilizatorii observă asemănări nu doar în aspect, ci și în coafură și stilul tânărului, scrie unimedia.info.

Erling Haaland este un fotbalist norvegian, atacant al clubului englez Manchester City și al echipei naționale a Norvegiei. Deține recordul în Premier League pentru cele mai multe goluri într-un sezon (36 de goluri). Este cel mai bun marcator din istoria echipei naționale a Norvegiei.

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