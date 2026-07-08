Fostul șef al Metalferos a declarat 80 de terenuri și un depozit de 1,5 milioane de lei.

Fostul director general al SA Metalferos, Petru Bondar, care și-a dat demisia, a declarat pentru anul 2025 un patrimoniu ce include 80 de terenuri.

Totodată, a declarat un depozit bancar de 1,5 milioane de lei, mai multe imobile și participații în patru companii private.

Despre aceasta atestă declarația sa de avere și interese personale, informează bani.md.

Potrivit documentului, anul trecut Bondar a obținut un venit de aproximativ 754.000 lei. Partea principală a acestei sume a fost salariul — 443.300 lei, primit la SA Metalferos, unde a ocupat funcția de director general din noiembrie 2023. De asemenea, a declarat 73.300 lei din dobânzi bancare și 237.700 lei venituri din închirierea proprietăților.

Unul dintre cele mai valoroase active indicate în declarație este un depozit bancar de 1,5 milioane lei, deschis într-o bancă moldovenească. În 2023, acesta i-a adus proprietarului peste 72.000 lei venit din dobânzi.

La capitolul imobiliare, fostul șef al Metalferos a indicat 80 de terenuri, majoritatea cu destinație agricolă. De asemenea, în declarație figurează terenuri în intravilan și extravilan, achiziționate în perioada 2010–2023. Printre acestea se numără parcele cu suprafețe de aproape 5 hectare, peste 1,3 hectare, precum și alte terenuri agricole mai mici.

Pe lângă terenuri, Petru Bondar deține un apartament de 99,8 mp, cumpărat în 2019, o casă de locuit, două garaje și alte obiecte imobiliare.

Potrivit declarației, fostul conducător al întreprinderii de stat este și cofondator a patru companii private. Valoarea totală a cotelor deținute de el este estimată la câteva milioane de lei.