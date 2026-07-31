Fostul director al Spitalului Clinic Bălți este acuzat de opt episoade de corupție.

Fostul director al Spitalului Clinic din Bălți, Gheorghe Brînza, acuzat de corupție pasivă în proporții deosebit de mari, este suspectat că ar fi primit o recompensă ilegală de 50.000 de lei pentru a facilita un agent economic.

Joi, 30 iulie, procurorii au prezentat instanței înregistrări video, pe baza cărora își întemeiază acuzațiile, informează realitatea.md, cu trimitere la nordnews.md.

În plus, fostul director al spitalului este acuzat că a primit în mod repetat bani de la o subordonată, în schimbul serviciilor administrative. Potrivit procurorilor, femeia lăsa periodic plicuri cu aproximativ două mii de lei, ascunse sub documentele de pe biroul său. În schimb, aceasta ar fi primit privilegii administrative, inclusiv prime, concedii și justificarea absenței de la serviciu.

La rândul său, Brînza a respins acuzațiile și a declarat că intenționează să conteste acuzația.

„Dacă ei ar avea măcar o probă, credeți-mă, ar fi făcut-o publică, așa cum procedează de obicei", a declarat Brînza.

Potrivit datelor Procuraturii Generale, dosarul include opt episoade de corupție. Totodată, una dintre calificările juridice inițiale, traficul de influență, în cadrul anchetei penale a fost recalificată în corupție pasivă.

„Acuzațiile au fost formulate pentru opt episoade de corupție. În ceea ce privește declarația inculpatului privind intenția de a contesta acuzațiile, instanța este organul competent să ia o decizie în această privință”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, Violina Moraru.

Reamintim că, Gheorghe Brînza a fost reținut de angajații CNA în august 2025. Pe lângă dosarul de corupție pasivă, care este acum examinat în instanță și pentru care riscă până la șapte ani de închisoare și interdicția de a ocupa funcții publice, acesta este implicat și într-un dosar privind abuzul de serviciu. Acest dosar se află, deocamdată, în etapa cercetării penale.

Brînza a fost numit în funcția de director interimar al Spitalului Clinic din Bălți în septembrie 2022, fără concurs, printr-un ordin semnat de fosta ministră a sănătății, Ala Nemerenco. Acest lucru s-a întâmplat după ce concursul pentru ocuparea funcției a fost anulat printr-un alt ordin semnat de Nemerenco, deoarece unul dintre cei doi candidați înregistrați și-a retras candidatura.