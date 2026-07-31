Fostul adjunct al procurorului general Igor Popa, achitat într-un dosar privind declarații false

Fostul adjunct al procurorului general și fostul șef al Procuraturii municipiului Chișinău, Igor Popa, acuzat de prezentarea unor informații neadevărate în declarații, a fost achitat de instanța din Chișinău.

„Nu au existat probe privind vinovăția acestui om”, a declarat pentru Ziarul de Gardă avocatul inculpatului Adrian Eșanu.

Igor Popa a fost reținut la 9 noiembrie 2021, într-un dosar penal privind îmbogățirea ilicită, informează noi.md, cu referire la tvrmoldova.md.

Procuratura Anticorupție a pornit un dosar penal pe numele lui Igor Popa, în baza unei anchete jurnalistice despre un apartament de lux dintr-un complex rezidențial de elită din Chișinău, realizată de reporterii Centrului de Investigații Jurnalistice.

Această proprietate nu a fost indicată în declarația privind bunurile și interesele personale, la fel ca o serie de alte active pe care le utiliza. Potrivit publicației, dosarul penal privind declarațiile false includea cinci episoade de acuzare și se afla pe rolul instanței din Chișinău.

Igor Popa a lucrat în organele Procuraturii din 1999, ocupând în diferite perioade mai multe funcții de conducere, inclusiv pe cea de șef al Procuraturii municipiului Chișinău (2015–2017), de procuror adjunct al municipiului (2017–2018), precum și de procuror general interimar, după demisia lui Eduard Harunjen.