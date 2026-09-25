Fosta soție a șefului serviciului de presă al PCCOCS a solicitat un ordin de protecție.

Instanța a dispus monitorizarea electronică, dar aceasta nu ar fi fost aplicată.

Este vorba despre cazul lui Emil Gaitur, șeful Serviciului informare și comunicare cu mass-media al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în privința căruia Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a instituit restricții, la 5 august 2026.

Măsurile au fost dispuse în interesul copilului minor și prevăd, printre altele, evacuarea temporară a lui Gaitur din locuința comună, păstrarea unei distanțe de cel puțin 300 de metri și interzicerea contactelor cu victima. Instanța a dispus, de asemenea, aplicarea obligatorie a monitorizării electronice pentru o perioadă de o lună, relatează agora.md.

Cererea a fost depusă de fosta soție a lui Emil Gaitur în interes propriu și în interesul copilului minor.

Inițial, femeia a solicitat aplicarea măsurilor de protecție pentru o perioadă de 90 de zile, însă instanța a admis parțial cererea și a stabilit un termen de o lună.

În cererea adresată instanței, fosta soție a descris mai multe cazuri de comportament pe care le-a considerat nepotrivite față de copilul minor și care, în opinia sa, au afectat negativ starea emoțională a acestuia.

„În ultima perioadă, astfel de cazuri se repetă tot mai des. Consider că ele pot fi legate de divorțul din 3 iulie 2026, ca o anumită formă de ostilitate, protest, agresivitate. Nu este clar care este scopul, însă consider că psihicul copilului minor suferă enorm din cauza unui asemenea comportament”, se arată în argumentele prezentate instanței.

Judecătoarea a examinat aceste circumstanțe și a ajuns la concluzia că, în situația descrisă în cerere, comportamentul tatălui ar fi putut crea temeiuri pentru intervenția autorităților în scopul protejării copilului.

În partea motivată a deciziei, Judecătoria Chișinău a menționat necesitatea prevenirii „riscului pentru siguranța, sănătatea și starea psihoemoțională a copilului minor” și a considerat necesară aplicarea măsurilor de protecție.

„Instanța constată existența unor acte de violență psihologică asupra copilului minor. [...] Instanța consideră că incidentele descrise în cadrul ședinței de judecată demonstrează o eroare gravă de comportament din partea tatălui.

Circumstanțele cauzei, relațiile stabilite între părți și copilul minor creează aparența unei posibile continuări a violenței psihologice, motiv pentru care copilul minor trebuie să beneficieze de măsurile de protecție prevăzute de Legea cu privire la prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie», — se arată în decizia Judecătoriei Chișinău din 5 august 2026.

Protecția a fost solicitată după o serie de incidente?

Fosta soție a lui Emil Gaitur a declarat că a decis să se adreseze instanței pentru protecție după ce a observat că anumite acțiuni ale fostului soț afectează negativ copilul.

Femeia a precizat că, înainte de emiterea ordonanței, nu solicitase anterior aplicarea măsurilor de protecție. Ea a mai relatat că, după divorț, au continuat o perioadă să locuiască în aceeași casă, în timp ce soluționau chestiunile legate de bunurile comune.

Totodată, fosta soție susține că, în timpul căsătoriei, a fost supusă violenței psihologice și financiare, precum și că au existat câteva episoade pe care le-a perceput drept violență fizică.

Femeia a declarat că nu a depus plângeri în legătură cu aceste episoade și nu a documentat cazurile respective.

„Violența psihologică și financiară este foarte dificil de demonstrat”, — a spus femeia.

Potrivit acesteia, decizia de a solicita o ordonanță de protecție a fost determinată în primul rând de situația copilului.

Aceste circumstanțe au fost expuse și în instanță. În cererea sa, femeia a indicat că motivul desfacerii căsătoriei a fost „violența psihologică, sexuală și uneori fizică pe parcursul mai multor ani”.

Din decizia instanței reiese că fosta soție nu a prezentat probe care să confirme episoadele de violență invocate în privința sa.

Brățara electronică ar fi putut să nu fie instalată

Deși instanța a dispus aplicarea obligatorie a monitorizării electronice, fosta soție a lui Emil Gaitur susține că dispozitivul nu i-a fost instalat.

Femeia a relatat că, după emiterea ordonanței, a contactat Inspectoratul Național de Probațiune, unde inițial i s-a comunicat că va fi contactată atunci când măsura va fi aplicată. Ulterior, i s-ar fi spus că autoritățile nu pot stabili locul aflării lui Gaitur și că trebuie să se adreseze poliției.

Fosta soție susține că, în aceeași perioadă în care i s-a comunicat că autoritățile nu-l pot găsi pe Gaitur, ea l-a întâlnit întâmplător în oraș împreună cu copilul.

„Cum am putut noi să-l întâlnim întâmplător, iar ei nu au putut să-l găsească?”, se întreabă femeia.

Potrivit fostei soții, Emil Gaitur nu a încălcat ordonanța de protecție pe durata valabilității acesteia.

Ulterior, măsura de protecție nu a fost prelungită.

Menționăm că Emil Gaitur a contestat actul judecătoresc. Apelul său a fost înregistrat la Curtea de Apel pe 24 septembrie anul curent. Pe portalul instanțelor de judecată nu este indicată deocamdată nicio ședință stabilită.

Pentru a verifica informația privind monitorizarea electronică, jurnaliștii au solicitat, pe 24 septembrie, un răspuns oficial din partea Inspectoratului Național de Probațiune.

La momentul publicării articolului, instituția nu a oferit un răspuns oficial, invocând numărul mare de solicitări aflate în examinare.

Totodată, instituția nu a confirmat și nici nu a infirmat informația în cazul lui Gaitur, însă a precizat că instituția «nu este responsabilă de stabilirea locului aflării persoanei» în scopul aplicării brățării electronice.

Ce spune Emil Gaitur

Jurnaliștii au încercat să obțină un comentariu de la Emil Gaitur. Prima dată au luat legătura cu el pe 23 septembrie anul curent. La mesajele repetate și apelurile telefonice din zilele următoare, acesta nu a răspuns.

În instanță, Emil Gaitur a solicitat respingerea cererii, susținând că circumstanțele expuse nu corespund realității. El a declarat că se află în proces de partajare a bunurilor cu fosta soție și că, după soluționarea tuturor chestiunilor, trebuie să se mute definitiv separat.

De asemenea, Gaitur a declarat că fiica minoră «se află sub influența mamei și minte în mod regulat», se arată în decizia Judecătoriei Chișinău.

Poziția lui Gaitur va fi publicată imediat după primirea acesteia.

Ce spune PCCOCS?

Jurnaliștii au solicitat, de asemenea, un comentariu de la PCCOCS, inclusiv dacă instituția a inițiat vreo discuție sau procedură internă în privința lui Emil Gaitur în legătură cu ordonanța de protecție emisă de instanță.

Pe 24 septembrie, jurnaliștii au luat legătura cu șeful PCCOCS, Victor Furtună, însă până la momentul publicării articolului nu au primit răspunsuri la întrebările adresate.