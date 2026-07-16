Fosta secretară de stat a Ministerului Energiei: Am fost dată afară pentru că eram incomodă.

Fosta secretară de stat a Ministerului Energiei, Cristina Pereteatcu, susține că a fost înlăturată din funcție din motive politice, deși nu i-au fost reproșate probleme de integritate sau deficiențe profesionale.

Într-o postare publicată pe Facebook, aceasta afirmă că ministrul Energiei i-ar fi spus că „liderii de partid au insistat” asupra plecării sale și ar fi invocat inclusiv numele președintelui PAS, Igor Grosu, scrie bani.md.

Pereteatcu povestește că, după o discuție cu ministrul, în care acesta i-ar fi spus inițial că nu are încredere în ea, iar ulterior ar fi apreciat activitatea sa și i-ar fi propus să continue colaborarea, peste doar câteva zile a fost convocată la Cancelaria de Stat pentru a-și încheia mandatul.

Potrivit fostului oficial, i-au fost prezentate două opțiuni – o cerere de demisie și un ordin de eliberare din funcție. Ea afirmă că a refuzat să demisioneze, motivând că și-a îndeplinit atribuțiile și că nu i-au fost comunicate obiecții privind activitatea sa.

În mesaj, Pereteatcu susține că a încercat să afle dacă decizia a fost într-adevăr influențată politic și spune că i-a scris lui Igor Grosu, însă nu a primit niciun răspuns.

Fosta secretară de stat își trece în revistă activitatea la Ministerul Energiei, afirmând că a coordonat domenii precum integrarea europeană, relațiile internaționale, educația, digitalizarea și securitatea cibernetică, precum și inovarea în sectorul energetic.

Ea susține că a inițiat primul program de transformare digitală a sectorului energetic, proiectul de contorizare inteligentă, audituri de securitate cibernetică în toate cele șapte întreprinderi de stat din domeniu și elaborarea unui mecanism de tip „sandbox” pentru inovare în energie, despre care afirmă că este primul din regiune.

Pereteatcu mai spune că a promovat schimbări și în cadrul RED-Nord, unde a fost membru al Consiliului de Administrare, și afirmă că nu a făcut compromisuri și nu are probleme de integritate.

În partea a doua a mesajului, fosta secretară de stat formulează critici dure la adresa conducerii Ministerului Energiei. Fără a numi persoana vizată, aceasta afirmă că un înalt funcționar, revenit în țară după mulți ani petrecuți peste hotare, nu cunoaște particularitățile sectorului energetic din Republica Moldova și că ar fi condus instituția prin intimidare și amenințări.

Totodată, Pereteatcu susține că dezvoltarea sectorului energetic nu poate fi bazată exclusiv pe energia regenerabilă, ci necesită investiții în rețele, digitalizare și politici stabile pentru investitori. Ea critică și numirile pe criterii politice în funcții publice și în consiliile de administrație ale întreprinderilor de stat.

În final, fosta secretară de stat afirmă că diferența dintre perioada regimului lui Vladimir Plahotniuc și prezent este că atunci „i se tăiau roțile pentru curaj”, iar acum este înlăturată din funcție de oameni alături de care spune că a luptat, nu din lipsă de profesionalism sau integritate, ci pentru că este „incomodă”.

Ministerul Energiei și persoanele vizate de acuzațiile formulate de Cristina Pereteatcu nu au comentat, deocamdată, declarațiile fostei secretare de stat.