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rupor.md logorupor
20 Iulie 2026, 11:46
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Forța Fermierilor cere verificarea pieței carburanților pentru posibile înțelegeri de carteluri

Asociația „Forța Fermierilor” trage un semnal de alarmă din cauza situației de pe piața en-gros a combustibilului, care amenință să compromită campania actuală de recoltare.

Forța Fermierilor cere verificarea pieței carburanților pentru posibile înțelegeri de carteluri.
Forța Fermierilor cere verificarea pieței carburanților pentru posibile înțelegeri de carteluri.

Agricultorii se plâng de deficitul tot mai mare de motorină și de situația paradoxală în care prețurile en-gros depășesc pe cele cu amănuntul, scrie rupor.md.

Potrivit Asociației, în ultimele zile au fost primite numeroase semnale de la producătorii agricoli. Pe lângă scumpirea rapidă a combustibilului, fermierii se confruntă cu faptul că li se oferă să cumpere motorină la prețuri mai mari decât cele de la benzinării. În unele cazuri, companiile petroliere declară chiar lipsa combustibilului. Asociația subliniază că această criză pune în pericol recoltarea, care este acum în plină desfășurare.

În legătură cu situația creată, „Forța Fermierilor” a formulat trei cerințe principale:

  • De la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) se solicită să publice date despre rezervele de produse petroliere din țară, acordând o atenție specială motorinei.

  • Consiliul Concurenței este chemat să reacționeze din proprie inițiativă și să verifice piața en-gros pentru a identifica eventuale creări artificiale de deficit de către companii.

  • Agricultorii au reiterat cerința lor strategică: restituirea integrală a accizelor pentru motorina achiziționată în acest an și utilizată pentru efectuarea lucrărilor agricole.

Sursă
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