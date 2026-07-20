Forța Fermierilor cere verificarea pieței carburanților pentru posibile înțelegeri de carteluri.

Asociația „Forța Fermierilor” trage un semnal de alarmă din cauza situației de pe piața en-gros a combustibilului, care amenință să compromită campania actuală de recoltare.

Agricultorii se plâng de deficitul tot mai mare de motorină și de situația paradoxală în care prețurile en-gros depășesc pe cele cu amănuntul, scrie rupor.md.

Potrivit Asociației, în ultimele zile au fost primite numeroase semnale de la producătorii agricoli. Pe lângă scumpirea rapidă a combustibilului, fermierii se confruntă cu faptul că li se oferă să cumpere motorină la prețuri mai mari decât cele de la benzinării. În unele cazuri, companiile petroliere declară chiar lipsa combustibilului. Asociația subliniază că această criză pune în pericol recoltarea, care este acum în plină desfășurare.

În legătură cu situația creată, „Forța Fermierilor” a formulat trei cerințe principale: