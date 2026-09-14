FlyOne nu cedează participațiunile și prezintă un plan Guvernului.

Acționarii Flyone nu vor renunța la participațiunile deținute în compania aeriană.

Asta în condițiile în care termenul limită stabilit de Guvern, prin Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului, expiră pe 22 septembrie. Acest lucru a fost declarat de președintele Consiliului de administrație al FlyOne Moldova, Vlad Cebotari.

Potrivit acestuia, acționarii companiei aeriene nu intenționează să cedeze participațiile pe care le dețin, în pofida termenului stabilit de Guvern, care expiră la 22 septembrie, relatează ziua.md.

„Am declarat în repetate rânduri acest lucru public: asociații FlyOne nu intenționează să cedeze participațiile pe care le dețin în compania aeriană”, a declarat Cebotari.

Totodată, compania a prezentat autorităților un plan de acțiuni pentru cazul în care cerința Guvernului va afecta activitatea FlyOne Moldova.

Potrivit lui Cebotari, din grupul din care face parte FlyOne Moldova fac parte și alte companii aeriene care au dreptul să opereze zboruri din Chișinău. El susține că aceste drepturi sunt prevăzute de convenții și acorduri internaționale și nu pot fi pur și simplu anulate.

„Există companii aeriene din grup care au dreptul să opereze zboruri din Chișinău și spre Chișinău. Pentru că această activitate nu poate fi interzisă. Există convenții, există acorduri, aceste companii sunt deja europene, companii ale altor state”, a spus Cebotari.

El a comunicat că FlyOne a depus un pachet oficial de documente la comisia responsabilă, în care a prezentat planul de acțiuni al companiei pentru cazul unei situații de urgență. Acum, compania aeriană așteaptă o decizie clară din partea autorităților.

„Am prezentat Guvernului un plan. Așteptăm ca Consiliul, Guvernul, prim-ministrul să ia o decizie. Ei trebuie să ne spună: lucrați într-un fel sau altul ori nu lucrați. Nu vreau să-mi dezvălui toate cărțile. Vom lua toate măsurile necesare pentru ca pasagerii să zboare, în orice caz, așa cum trebuie să zboare și pentru ca aceștia să nu aibă deloc de suferit”, a declarat președintele Consiliului de Administrație al FlyOne Moldova.

Totodată, Cebotari susține că autoritățile nu au probe materiale care să confirme acuzațiile formulate împotriva FlyOne și avertizează asupra responsabilității celor care vor lua sau vor executa decizii în acest caz.

„Nu există absolut nimic material care ar putea demonstra contrariul celor spuse de mine. Iar autoritățile știu acest lucru. Am început să mă gândesc că o anumită persoană este ostatică a altor persoane și că, din păcate, sunt întreprinse sau susținute anumite demersuri ilegale și fabricate ale unor grupuri de interese”, a declarat Cebotari.

El mai susține că situația din jurul companiei este cunoscută de organizațiile internaționale și de partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova. Potrivit lui Cebotari, autoritățile le-au prezentat anumite informații în dosarul FlyOne, însă partenerii externi ar fi solicitat probe concrete pentru a verifica acuzațiile formulate și scenariile prezentate.