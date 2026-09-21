Flenchea: Moldova trebuie să-și păstreze statutul neutru în contextul riscurilor militare.

Republica Moldova trebuie să țină cont de statutul său de neutralitate atunci când adoptă decizii legate de logistica militară și securitate.

Această opinie a fost exprimată de fostul viceprim-ministru pentru Reintegrare, Alexandru Flenchea.

Totodată, el a menționat că, în condițiile războiului din Ucraina, concepțiile anterioare despre neutralitate și securitatea internațională s-au schimbat, scrie noi.md.

În contextul informațiilor privind posibila utilizare a teritoriului Republicii Moldova pentru tranzitul diferitelor mărfuri, inclusiv produse cu dublă utilizare, Flenchea a subliniat că o parte dintre acestea poate avea atât utilizare civilă, cât și militară.

„Nu știm. Putem admite că acolo sunt produse cu destinație militară? Putem. Putem admite că acestea categoric nu sunt acolo? La fel putem. Nu știm”, a spus el.

Ca exemple de produse cu dublă utilizare, el a menționat microcipurile, bateriile cu litiu, fibra optică și imprimantele 3D.

Flenchea a menționat că, în situația actuală, însăși interpretarea acțiunilor Republicii Moldova de către actorii externi poate avea importanță, indiferent de conținutul real al mărfurilor.

„Pentru persoanele care iau decizii la Moscova, acest lucru nu contează. Cum vor decide, așa va fi”, a declarat el.