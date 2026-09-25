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25 Septembrie 2026, 20:32
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Flenchea: Am devenit o țară de cerșetori. Este umilitor și dezgustător

Fostul viceprim-ministru Alexandru Flenchea consideră umilitor modul în care prmierul Vasile Tofan prezintă situația din Republica Moldova în timpul întâlnirilor sale de la New York, unde participă la Adunarea Generală a ONU.

Flenchea: Am devenit o țară de cerșetori. Este umilitor și dezgustător.
Flenchea: Am devenit o țară de cerșetori. Este umilitor și dezgustător.

„Alaltăieri, premierul a plecat la Adunarea Generală a ONU de la New York. De două zile citesc mesaje și publicații și nu-mi pot crede ochilor. Cu oricine s-ar întâlni, cere bani ca să trecem peste iarnă. Ca să nu înghețăm, să nu murim de frig. Am ajuns să devenim o țară de cerșetori la New York. Acum am ales un prim-ministru milionar, pentru că unul mai sărac nu ar fi părut un cerșetor convingător. Este umilitor. Pur și simplu umilitor. Și dezgustător”, a declarat fostul viceprim-ministru pentru Reintegrare, citează logos-pres.md.

Reamintim că prim-ministrul Vasile Tofan se află la New York. În primele două zile ale vizitei, acesta a avut o serie de întrevederi cu politicieni străini. El s-a întâlnit cu prim-ministrul Irlandei, Micheál Martin, prim-ministrul Țărilor de Jos, Rob Jetten, prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, precum și cu fostul secretar de stat al SUA și fostul director al CIA, Mike Pompeo. În cadrul întrevederilor au fost discutate securitatea energetică, sprijinul pentru Moldova în perioada rece, integrarea europeană, investițiile și consolidarea rezilienței țării.

Zilele trecute, președintele Comisiei pentru Integrare Europeană, Adrian Băluțel, a declarat la unul dintre posturile TV că atât premierul, cât și președintele, și «noi toți cei care ne ocupăm de relațiile externe lucrăm pentru a găsi ajutor pentru acoperirea cheltuielilor și depășirea acestei perioade».

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