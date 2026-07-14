Fiul lui Nicolae Botgros a părăsit orchestra „Lăutarii” din cauza unui conflict în familie.

Vioristul Corneliu Botgros a recunoscut că între el și tatăl său, dirijorul orchestrei „Lăutarii”, Nicolae Botgros, au apărut neînțelegeri. Din cauza relațiilor tensionate, muzicianul a decis să părăsească orchestra.

Corneliu Botgros nu a dezvăluit esența conflictului și și-a exprimat speranța că relațiile lor se vor normaliza în timp, scrie omniapres.md.

„În prezent lucrez independent și cu o orchestră improvizată. (…) Nu există conflicte muzicale între noi. Există, desigur, neînțelegeri nu doar între noi, ci în orice familie. Încă sper că totul se va clarifica și se va normaliza într-un fel, fără a afecta activitatea mea viitoare pe plan personal. Pot să fiu și acolo, dar în același timp să continui propriile proiecte despre care am vorbit anterior. În rest, sper că drumurile noastre se vor intersecta din nou, și așa ar fi corect”, a explicat Corneliu Botgros.

Totuși, ultimele acțiuni ale lui Corneliu Botgros arată că tatăl și fiul par să fi început să meargă pe căi diferite. Corneliu a reluat colaborarea cu Doina Sulac și Gabriela Nebunu, artiști cu care maestrul a avut conflicte.

Neînțelegerile dintre Nicolae Botgros și Doina Sulac au apărut după ce aceasta a înregistrat numele tatălui său ca marcă comercială și i-a interzis dirijorului să organizeze concerte sau să folosească rapsodiile fără acordul ei.

Maestrul nu îl susține nici pe Gabriel Nebunu și, potrivit spuselor artistului, aceasta i-a creat de mai multe ori obstacole în activitatea profesională.

Reamintim că Nicolae Botgros a renunțat la mandatul de deputat pentru a continua să se ocupe de creație. În perioada în care maestrul a activat în Parlament, orchestra a fost condusă de Corneliu Botgros. Fiul a recunoscut public că a fost nemulțumit de ambițiile politice ale tatălui său.