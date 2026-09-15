Fetele rămase orfane după tragedia de la Măgdăcești vor fi în grija surorii mai mari.

Cele două surori minore, care au rămas orfane în urma crimei de la Măgdăcești, vor rămâne în grija surorii lor mai mari.

Toate documentele necesare în acest sens au fost deja perfectate, a comunicat ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru.

„Pentru noi, atunci când copiii rămân fără părinți, prima soluție este persoana cea mai apropiată, rudele cele mai apropiate — fratele, sora, dacă sunt mai mari și sunt pregătiți să ia copiii în îngrijire. Aceasta este cea mai bună soluție”, a declarat Plugaru, relatează realitatea.md.

Întrebată dacă cele două fete vor primi ajutor din partea statului, ministra a precizat că există indemnizații pentru tutelă și curatelă. Totodată, programul nu prevede o plată separată în cazul în care copilul rămâne fără ambii părinți. Însă familia poate pretinde ajutor social, în funcție de venituri.

„Familia poate pretinde același ajutor social din cauza veniturilor mai mici sau, în acest caz, putem oferi și sprijin financiar”, a adăugat Natalia Plugaru.

Amintim că, la sfârșitul lunii august, în satul Măgdăcești, raionul Criuleni, s-a produs o crimă gravă. Un bărbat de 47 de ani și-a împușcat soția de 42 de ani, după care și-a pus capăt zilelor.

Femeia avea un ordin de protecție, iar bărbatul trebuia să poarte o brățară electronică de monitorizare care, însă, se presupune că nu funcționa. În urma tragediei, trei fete au rămas orfane, dintre care două sunt minore — de 7 și 15 ani.

Cazul este investigat de Procuratura Generală, care a inițiat un proces penal pentru stabilirea circumstanțelor tragediei și, în special, pentru a clarifica modul în care a fost executat ordinul de protecție. Procuratura verifică, de asemenea, posibilele acțiuni sau inacțiuni ale persoanelor responsabile de protecția victimei.