Fermierii, îndemnați să protejeze culturile de invazia mistreților sălbatici.

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare recomandă producătorilor agricoli să intensifice măsurile de protecție a culturilor, în contextul înmulțirii cazurilor de atacuri ale mistreților.

Totodată, agricultorii sunt îndemnați să anunțe autoritățile imediat ce constată pagube, pentru ca acestea să poată fi documentate și investigate, transmite moldpres.md.

Potrivit ministerului, proprietarii sau gestionarii terenurilor agricole trebuie să fotografieze și să înregistreze video pagubele, să estimeze suprafața afectată și să informeze autoritatea publică locală și gestionarul fondului cinegetic în cel mult 24 de ore de la constatarea prejudiciului. Ulterior, gestionarul fondului cinegetic este obligat să verifice situația în teren în maximum 48 de ore și să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea unor noi atacuri.

Autoritățile precizează că, dacă se constată necesitatea reducerii efectivului de mistreți care provoacă pagube, gestionarul fondului cinegetic poate solicita Ministerului Mediului aprobarea unei cote suplimentare de recoltare și autorizarea intervenției inclusiv în afara perioadelor legale de vânătoare, în condițiile prevăzute de legislație.

Pentru a limita riscul producerii unor noi prejudicii, Ministerul Agriculturii recomandă fermierilor să organizeze paza culturilor, să utilizeze câini de pază, să instaleze garduri de protecție, inclusiv electrice, precum și dispozitive acustice sau vizuale de speriere. De asemenea, agricultorii sunt îndemnați să colaboreze permanent cu gestionarii fondurilor cinegetice și cu autoritățile locale pentru monitorizarea efectivelor de mistreți și prevenirea pagubelor.