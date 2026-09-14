Fermierii amenință din nou cu proteste în cazul majorării cotelor TVA la cereale.

Asociația „Forța Fermierilor” se pregătește de proteste, dacă autoritățile nu vor renunța la majorarea cotei TVA pentru culturile cerealiere și oleaginoase.

O astfel de decizie a fost adoptată în unanimitate la ședința Consiliului Asociației, desfășurată după consultări cu fermieri din mai multe regiuni ale țării, relatează bani.md.

Producătorii agricoli sunt nemulțumiți de intenția autorităților de a majora cota TVA pentru culturile cerealiere și oleaginoase. În opinia asociației, această măsură va spori presiunea financiară asupra fermierilor.

„Măsura propusă este considerată de producătorii agricoli drept nejustificată, discriminatorie și devastatoare, în special pe fundalul creșterii fără precedent a prețurilor la resursele pentru sectorul agrar”, se arată în declarația Asociației „Forța Fermierilor”.

Reprezentanții producătorilor agricoli susțin că, în ultimii cinci ani, sectorul a avut grav de suferit în urma calamităților naturale, iar sprijinul financiar din partea statului a fost insuficient.

„Cum poate fi majorată brusc povara fiscală asupra unui sector care, în ultimii cinci ani, a fost cel mai afectat de calamități naturale și a primit finanțare infimă din partea statului?” se întreabă fermierii.

Asociația oferă drept exemplu și situația dintr-o serie de țări europene. Potrivit producătorilor agricoli, în țările Europei Centrale și de Sud, în sectorul agrar se aplică cote TVA de la 5% până la 11%, iar fermierii primesc totodată plăți directe în valoare de la 200 până la 500 de euro pentru fiecare hectar.

În aceste condiții, „Forța Fermierilor” avertizează că o posibilă majorare a TVA până la 12% va pune presiune, în primul rând, pe microîntreprinderi, precum și pe gospodăriile agricole mici și mijlocii din sectorul cerealier și oleaginos.

„Deputații care vor vota pentru majorarea TVA până la 12% vor susține astfel discriminarea și falimentarea fermierilor micro, mici și mijlocii din sectorul cerealier și oleaginos”, declară asociația.

Fermierii sunt nemulțumiți și de alte prevederi ale proiectului politicii fiscale pentru anul 2027. Consiliul „Forței Fermierilor” nu susține majorarea impozitului pe venit pentru gospodăriile țărănești și se opune creșterii semnificative a accizelor la motorină, în lipsa unui mecanism de restituire a acestor taxe producătorilor agricoli.

Asociația declară că va participa la toate consultările publice privind politica fiscală pentru anul 2027 și cere discutarea separată a chestiunii TVA în agricultură, pe o platformă comună a comisiilor parlamentare pentru agricultură și pentru economie, finanțe și buget, cu participarea ministrului Agriculturii.

În următoarele șapte zile, reprezentanții fermierilor intenționează să desfășoare mai multe întâlniri în regiuni cu deputații partidului de guvernare, pentru a discuta majorarea TVA. Dacă aceste consultări nu vor duce la modificarea proiectului, fermierii declară că intenționează să iasă în stradă.

„În cazul în care toate consultările nu se vor încheia cu un rezultat pozitiv, Asociația va organiza, în ziua votării politicii fiscale în a doua lectură, estimată pentru 24 sau 25 septembrie, un miting de protest al fermierilor”, comunică „Forța Fermierilor”.

Asociația avertizează că protestul ar putea fi urmat de alte acțiuni, inclusiv demonstrații cu participarea fermierilor cu tehnică și utilaje agricole.