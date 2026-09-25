Femeile ucise la Rezina nu au fost căutate de nimeni. Cadavrele au fost găsite întâmplător.

Dispariția femeilor nu a fost observată imediat, relatează protv.md.

«Erau mamă și fiică, pur și simplu două femei. Nu aveau bărbat, locuiau singure. Mai lucrau și cu ziua — mergeau dintr-o casă în alta. Au dispărut, dar nimeni nu știa despre asta, pentru că locuiau singure, iar când au dispărut, nu avea cine să le caute», a povestit un localnic.

Un alt localnic spune că femeile ar fi putut lipsi aproximativ două săptămâni.

«La început am auzit că au fost găsite în vie, apoi — în floarea-soarelui, iar după aceea au spus că în porumb. Din câte am înțeles, lipseau de aproximativ două săptămâni.

— Vecinii, locuitorii satului nu le-au căutat?

— Nu avea cine să le caute».

Asistenta socială din localitate a povestit că, pe 14 septembrie, a mers la ele acasă în vizită, însă nu le-a găsit acasă.

Două femei au fost găsite moarte pe 19 septembrie, într-un lan de porumb dintr-una dintre localitățile raionului Rezina. În cadrul anchetei, poliția a reținut un bărbat de 51 de ani, suspectat de implicare în crimă. Instanța a dispus plasarea acestuia în arest preventiv pentru 30 de zile.

Ulterior s-a aflat că victimele ar putea fi o mamă și fiica acesteia.

Anterior s-a relatat și că suspectul se afla în vizorul poliției după ce, în urmă cu aproximativ două luni, a fost suspectat de violarea tinerei ucise și de agresarea mamei acesteia.

Vecinii celor două femei au mai povestit că nu le-au văzut acasă timp de două-trei săptămâni înainte de descoperirea cadavrelor.