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protv.md logoprotv
25 Septembrie 2026, 20:24
9 238
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Femeile ucise la Rezina nu au fost căutate de nimeni. Cadavrele au fost găsite întâmplător

Vecinii au povestit că femeile duceau o viață retrasă și lucrau cu ziua. Potrivit localnicilor, acestea au fost descoperite de un tânăr care mergea pe drum și a simțit un miros puternic.

Femeile ucise la Rezina nu au fost căutate de nimeni. Cadavrele au fost găsite întâmplător.
Femeile ucise la Rezina nu au fost căutate de nimeni. Cadavrele au fost găsite întâmplător.

Dispariția femeilor nu a fost observată imediat, relatează protv.md.

«Erau mamă și fiică, pur și simplu două femei. Nu aveau bărbat, locuiau singure. Mai lucrau și cu ziua — mergeau dintr-o casă în alta. Au dispărut, dar nimeni nu știa despre asta, pentru că locuiau singure, iar când au dispărut, nu avea cine să le caute», a povestit un localnic.

Un alt localnic spune că femeile ar fi putut lipsi aproximativ două săptămâni.

«La început am auzit că au fost găsite în vie, apoi — în floarea-soarelui, iar după aceea au spus că în porumb. Din câte am înțeles, lipseau de aproximativ două săptămâni.

— Vecinii, locuitorii satului nu le-au căutat?

— Nu avea cine să le caute».

Asistenta socială din localitate a povestit că, pe 14 septembrie, a mers la ele acasă în vizită, însă nu le-a găsit acasă.

Două femei au fost găsite moarte pe 19 septembrie, într-un lan de porumb dintr-una dintre localitățile raionului Rezina. În cadrul anchetei, poliția a reținut un bărbat de 51 de ani, suspectat de implicare în crimă. Instanța a dispus plasarea acestuia în arest preventiv pentru 30 de zile.

Ulterior s-a aflat că victimele ar putea fi o mamă și fiica acesteia.

Anterior s-a relatat și că suspectul se afla în vizorul poliției după ce, în urmă cu aproximativ două luni, a fost suspectat de violarea tinerei ucise și de agresarea mamei acesteia.

Vecinii celor două femei au mai povestit că nu le-au văzut acasă timp de două-trei săptămâni înainte de descoperirea cadavrelor.

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