Femeile necăsătorite vor putea beneficia de indemnizația de maternitate.

Indemnizația pentru sarcină și naștere va fi acordată femeilor necăsătorite, indiferent de starea lor civilă.

În special, femeile necăsătorite care lucrează, care nu sunt asigurate și nu se află în întreținerea soțului, vor primi dreptul la indemnizația pentru sarcină și naștere, plătită după nașterea copilului, pe toată durata concediului. Acest lucru va fi posibil cu condiția ca tatăl copilului să confirme existența stagiului de asigurare necesar, scrie logos-pres.md.

Astăzi, conform legislației, doar trei categorii de femei au dreptul la o astfel de indemnizație: cele asigurate, cele șomere și soțiile aflate în întreținerea soțului asigurat.

Adică, dacă părinții copilului nu sunt căsătoriți, iar mama acestuia nu este asigurată în sistemul obligatoriu de asigurări sociale de stat, ea nu poate primi indemnizația de sarcină și naștere, chiar dacă tatăl copilului și-a recunoscut paternitatea.

Un aspect discriminatoriu față de mamele singure

În același timp, potrivit Agenției Servicii Publice, anual în Moldova 19% dintre copii se nasc în afara căsătoriei. Ministerul Muncii și Protecției Sociale promovează modificări legislative pentru a elimina acest moment discriminatoriu la acordarea indemnizației pentru sarcină și naștere.

Modificările prevăd, de asemenea, că indemnizația va fi calculată în funcție de venitul unuia dintre părinții asigurați ai copilului. Se va lua în considerare părintele al cărui venit asigură o indemnizație mai mare.

Iar dacă o astfel de indemnizație a fost calculată pe baza venitului propriu al mamei din cauza lipsei informațiilor despre tatăl copilului, după apariția acestora în resursele informaționale ale Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS), cuantumul indemnizației poate fi revizuit. Revizuirea va fi posibilă nu mai târziu de 12 luni de la data încheierii concediului pentru sarcină și naștere.