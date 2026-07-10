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bani.md logobani
10 Iulie 2026, 07:45
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Femeile din Moldova trăiesc aproape cu nouă ani mai mult decât bărbații

Durata medie a vieții în Republica Moldova a continuat să crească în 2025 și a ajuns la 72,8 ani, cu 0,8 ani mai mult decât în 2024, arată datele Biroului Național de Statistică.

Femeile din Moldova trăiesc cu aproape nouă ani mai mult decât bărbații.
Femeile din Moldova trăiesc cu aproape nouă ani mai mult decât bărbații.

Potrivit statisticilor, bărbații au o speranță de viață de 68,4 ani, iar femeile de 77,2 ani, diferența dintre cele două sexe este de 8,8 ani. Cu alte cuvinte, femeile din Republica Moldova trăiesc, în medie, cu aproape un deceniu mai mult decât bărbații, scrie bani.md.

Datele arată că speranța de viață este la cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu. În 2015, aceasta era de 69,4 ani, ceea ce înseamnă că în zece ani moldovenii au câștigat, în medie, 3,4 ani de viață.

În același timp, mortalitatea generală a continuat să scadă. În 2025 au fost înregistrate 13,5 decese la mia de locuitori, față de 14 la mie în anul precedent. Diferențele dintre sexe rămân însă pronunțate: rata mortalității este de 15,5‰ la bărbați, comparativ cu 11,7‰ la femei.

O evoluție pozitivă este consemnată și în cazul mortalității infantile. Indicatorul s-a redus de la 11,8 decese la mia de născuți-vii în 2024 la 9,2 decese în 2025. Totuși, băieții continuă să fie mai vulnerabili decât fetele, mortalitatea infantilă fiind de 9,4‰ în cazul băieților și 9‰ în cazul fetelor.

Statisticile BNS arată că decalajul dintre femei și bărbați este cel mai pronunțat la naștere și până la grupa de vârstă de 35-39 de ani, când diferența de speranță de viață depășește opt ani. După vârsta de 75 de ani, această diferență se reduce la aproximativ 1,4 ani.

Datele mai relevă că un bărbat care împlinește 60 de ani poate spera să mai trăiască, în medie, 16 ani, în timp ce o femeie de aceeași vârstă mai are o speranță de viață de 21 de ani. La 65 de ani, bărbații mai au, în medie, 13,1 ani de viață, iar femeile 17 ani.

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