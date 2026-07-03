3 Iulie 2026, 18:13
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Femeie, transportată la spital după intervenția carabinierilor
În timpul patrulării în sectorul Centru al capitalei, carabinierii au observat la o stație de transport public o femeie care avea nevoie de ajutor.
Manifestând vigilență și simțul responsabilității, carabinierii au intervenit imediat, au acordat primul ajutor și au apelat Serviciul Unic de Urgență 112, transmite noi.md.
După sosirea echipei medicale și evaluarea stării femeii, la cererea medicilor, carabinierii au sprijinit transportul ei în siguranță la spital, unde i s-a oferit toată asistența medicală necesară.