Facturile pentru consumul de gaze naturale din iunie vor fi emise abia în august.

SA Energocom a anunțat că facturile pentru gazul natural consumat în iunie vor fi emise în prima jumătate a lunii august.

Întârzierea este legată de trecerea companiei la propriul sistem de evidență comercială, facturare și procesare a plăților, transmite deschide.md.

Compania a explicat că în prezent se testează noul sistem și se verifică datele pentru a asigura o calculare corectă și transparentă a plăților.

Din iunie, Energocom gestionează independent evidența comercială, facturarea și deservirea consumatorilor finali de gaze naturale. Anterior, aceste funcții erau realizate printr-un contract de outsourcing cu SA „Moldovagaz”.

Compania a menționat că, dacă doresc, consumatorii pot efectua o plată în avans pentru luna iunie. Acești bani vor fi înregistrați în contul personal și vor fi luați în considerare la întocmirea facturii.

Conform graficului, facturile pentru luna iunie vor începe să fie emise din 1 august, iar pentru luna iulie – din 10 august.

Energocom a subliniat că modificările privesc doar procedura de facturare și nu afectează livrarea gazelor naturale. De asemenea, compania a asigurat că nu vor fi aplicate penalități și dobânzi pentru întârziere: termenul de plată va fi calculat de la data emiterii facturii și va fi indicat în documentul de plată.