theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
deschide.md logodeschide
7 Iulie 2026, 18:40
4 547
Copiază linkul
Link copiat

Facturile pentru consumul de gaze naturale din iunie vor fi emise abia în august

SA Energocom a anunțat că facturile pentru gazul natural consumat în iunie vor fi emise în prima jumătate a lunii august.

Facturile pentru consumul de gaze naturale din iunie vor fi emise abia în august.
Facturile pentru consumul de gaze naturale din iunie vor fi emise abia în august.

Întârzierea este legată de trecerea companiei la propriul sistem de evidență comercială, facturare și procesare a plăților, transmite deschide.md.

Compania a explicat că în prezent se testează noul sistem și se verifică datele pentru a asigura o calculare corectă și transparentă a plăților.

Din iunie, Energocom gestionează independent evidența comercială, facturarea și deservirea consumatorilor finali de gaze naturale. Anterior, aceste funcții erau realizate printr-un contract de outsourcing cu SA „Moldovagaz”.

Compania a menționat că, dacă doresc, consumatorii pot efectua o plată în avans pentru luna iunie. Acești bani vor fi înregistrați în contul personal și vor fi luați în considerare la întocmirea facturii.

Conform graficului, facturile pentru luna iunie vor începe să fie emise din 1 august, iar pentru luna iulie – din 10 august.

Energocom a subliniat că modificările privesc doar procedura de facturare și nu afectează livrarea gazelor naturale. De asemenea, compania a asigurat că nu vor fi aplicate penalități și dobânzi pentru întârziere: termenul de plată va fi calculat de la data emiterii facturii și va fi indicat în documentul de plată. 

Sursă
deschide.md logodeschide
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici