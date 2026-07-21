Factorii care determină creșterea prețurilor la rapița din recolta anului 2026 în Moldova.

Dacă ieri „prețul de lucru” al cererii pentru rapiță din partea traderilor era în jur de 10 lei/kg, astăzi este deja de 10,1-10,2 lei/kg.

Cei mai importanți factori de creștere sunt oferta internă limitată și cererea externă ridicată.

În acest context, merită menționat că analiștii Oil World au redus prognoza producției de rapiță în Uniunea Europeană (UE fiind principala destinație a livrărilor acestei materii prime din Republica Moldova) la 20,4 milioane de tone, transmite logos-pres.md.

Anterior s-a raportat că, datorită recoltei prognozate ridicate și stocurilor de tranziție, oferta totală de rapiță pe piața UE este estimată de analiștii Oil World la 22,4 milioane de tone. Motivul corecției recente în scădere este reducerea estimărilor suprafețelor cultivate cu rapiță în Polonia și Cehia, precum și a recoltelor acestei culturi agricole în Ungaria, Bulgaria și România. În acest sens, „cotele de piață” ale furnizorilor de rapiță din Moldova, se presupune, cresc.

De asemenea, este important de menționat că, potrivit informațiilor participanților la piața moldovenească a materiei prime oleaginoase, administrația celei mai mari întreprinderi oleaginoase din țară, Floarea Soarelui SA, a decis să proceseze rapiță și în acest sezon. Reamintim că anul trecut această întreprindere a reluat producția de ulei de rapiță și de turte, procesând peste 40.000 de tone de materie primă.

Rapița din noua recoltă a început deja să fie livrată la fabrica întreprinderii din Bălți, însă procesul este încă lent. Prețul de achiziție oferit de procesatorii locali este în prezent semnificativ mai mic decât ofertele de preț adresate fermierilor de către traderii-exportatori. Pentru a „reveni pe piață”, procesatorii vor trebui fie să ofere un preț competitiv (și condiții de plată), sau să aștepte puțin – până când va deveni clar care va fi recolta efectivă de rapiță a Uniunii Europene, Ucrainei și Moldovei, precum și ce se va întâmpla cu logistica fluxurilor comerciale în regiunea Mării Negre.

Astăzi, în a doua parte a zilei, unul dintre traderii care se află în TOP-3 exportatori de culturi oleaginoase agricole a anunțat un nou preț de achiziție pentru rapiță — 10,45 lei/kg (livrare – portul Giurgiulești).