theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
logos.press.md logologos
21 Iulie 2026, 21:48
21
Copiază linkul
Link copiat

Factorii care determină creșterea prețurilor la rapița din recolta anului 2026 în Moldova

Dacă ieri „prețul de lucru” al cererii pentru rapiță din partea traderilor era în jur de 10 lei/kg, astăzi este deja de 10,1-10,2 lei/kg.

Factorii care determină creșterea prețurilor la rapița din recolta anului 2026 în Moldova.
Factorii care determină creșterea prețurilor la rapița din recolta anului 2026 în Moldova.

Cei mai importanți factori de creștere sunt oferta internă limitată și cererea externă ridicată.

În acest context, merită menționat că analiștii Oil World au redus prognoza producției de rapiță în Uniunea Europeană (UE fiind principala destinație a livrărilor acestei materii prime din Republica Moldova) la 20,4 milioane de tone, transmite logos-pres.md.

Anterior s-a raportat că, datorită recoltei prognozate ridicate și stocurilor de tranziție, oferta totală de rapiță pe piața UE este estimată de analiștii Oil World la 22,4 milioane de tone. Motivul corecției recente în scădere este reducerea estimărilor suprafețelor cultivate cu rapiță în Polonia și Cehia, precum și a recoltelor acestei culturi agricole în Ungaria, Bulgaria și România. În acest sens, „cotele de piață” ale furnizorilor de rapiță din Moldova, se presupune, cresc.

De asemenea, este important de menționat că, potrivit informațiilor participanților la piața moldovenească a materiei prime oleaginoase, administrația celei mai mari întreprinderi oleaginoase din țară, Floarea Soarelui SA, a decis să proceseze rapiță și în acest sezon. Reamintim că anul trecut această întreprindere a reluat producția de ulei de rapiță și de turte, procesând peste 40.000 de tone de materie primă.

Rapița din noua recoltă a început deja să fie livrată la fabrica întreprinderii din Bălți, însă procesul este încă lent. Prețul de achiziție oferit de procesatorii locali este în prezent semnificativ mai mic decât ofertele de preț adresate fermierilor de către traderii-exportatori. Pentru a „reveni pe piață”, procesatorii vor trebui fie să ofere un preț competitiv (și condiții de plată), sau să aștepte puțin – până când va deveni clar care va fi recolta efectivă de rapiță a Uniunii Europene, Ucrainei și Moldovei, precum și ce se va întâmpla cu logistica fluxurilor comerciale în regiunea Mării Negre.

Astăzi, în a doua parte a zilei, unul dintre traderii care se află în TOP-3 exportatori de culturi oleaginoase agricole a anunțat un nou preț de achiziție pentru rapiță — 10,45 lei/kg (livrare – portul Giurgiulești).

Sursă
logos.press.md logologos
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici