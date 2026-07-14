Expertiza repetată nu a identificat urme de asfixiere în cazul morții Ludmilei Vartic.

A fost finalizată expertiza medico-legală repetată în cazul morții fostei educatoare din Hâncești, Ludmila Vartic.

Despre aceasta a anunțat soțul ei, Dumitru Vartic, unicul suspect în dosar, transmite tv8.md.

Potrivit acestuia, expertiza a fost realizată de o comisie formată din șase specialiști și a arătat că moartea femeii a survenit în urma traumelor cauzate de o cădere de la înălțime. Vartic a mai declarat că specialiștii nu au găsit urme de asfixiere.

Exhumarea Ludmilei Vartic a avut loc pe 6 mai, la cererea rudelor. Avocații familiei au confirmat finalizarea expertizei, dar au precizat că vor prezenta detalii după studierea raportului.

Procuratura Generală, care investighează cazul, nu a răspuns la solicitări.

Moartea Ludmilei Vartic a provocat reacții puternice după ce Coaliția Națională „Viața fără Violență” a declarat că femeia ar fi fost ani la rând victima violenței în familie, iar deznodământul tragic ar fi fost consecința acestor abuzuri. Soțul ei, Dumitru Vartic, a respins toate acuzațiile.

Poliția a deschis o anchetă și spune că femeia a lăsat un bilet de adio, pe corp nu au fost găsite urme de moarte violentă, iar în ultimii cinci ani nu a existat nicio sesizare privind violență în această familie.

În urma scandalului, Dumitru Vartic a fost exclus din PAS și și-a dat demisia din funcția de vicepreședinte al Consiliului Raional Hâncești.