Experții francezi vor evalua restaurarea vilelor Herța și Kligman din Chișinău.

Două vile istorice din centrul Chișinăului, clădirile lui Vladimir Herța și Moisei Kligman, vor fi studiate de specialiști francezi în cadrul pregătirii proiectului de conservare și restaurare.

Evaluarea tehnică a monumentelor a început după întâlnirea ministrului culturii, Cristian Jardan, cu experții Expertise France și Agenției Naționale a Franței pentru Conservarea Patrimoniului Cultural (OPPIC), care au sosit în Moldova cu o misiune privind patrimoniul cultural, transmite moldova1.md.

Specialiștii vor pregăti un studiu tehnico-economic preliminar, care va stabili posibilitățile de restaurare a două obiecte arhitecturale și recomandările pentru utilizarea lor ulterioară.

Vila Moisei Kligman, construită în 1898, este considerată una dintre puținele clădiri păstrate în Chișinău în stil neoclasic. Vila Vladimir Herța a fost ridicată după proiectul arhitectului Heinrich Lonsky, în stil baroc vienez, și face parte astăzi din complexul Muzeului Național de Artă al Moldovei.

„Este vorba despre două clădiri istorice importante din Chișinău, care necesită o abordare profesională și bine pregătită. Mă bucur că partenerii francezi și europeni sunt gata să ajute în acest proces”, a declarat ministrul culturii, Cristian Jardan.

Proiectul de restaurare a celor două monumente a fost anunțat de Ministerul Culturii anul trecut, cu sprijinul Franței. Anterior, președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat disponibilitatea Parisului de a participa la restaurarea patrimoniului cultural al Moldovei.

Conform planurilor, restaurarea se va desfășura în două etape: mai întâi va fi restaurată vila Vladimir Herța, care se preconizează a fi parțial deschisă vizitatorilor în 2027, apoi vila Moisei Kligman. Studiul complet al proiectului trebuie finalizat până la sfârșitul anului 2026.