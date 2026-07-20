Experții au descoperit 114 greșeli în manualul „Istoria românilor”. Totodată, traducătorul manualului în limba rusă a făcut încă 23 de greșeli.

Despre acest lucru se menționează pe site-ul revistei „Expertiza istorică”, realizată de Sergiu Erlih și Leonid Mosionjnic.

Manualul a provocat numeroase proteste din partea societății, primind avize negative din partea institutelor Yad Vashem (Ierusalim) și Elie Wiesel (București).

„Autorii nu încearcă doar să „normalizeze” regimul aliat al lui Hitler, dictatorul român Antonescu, responsabil pentru exterminarea de la 280.000 până la 380.000 de evrei și aproximativ 11.000 de romi, precum și a încă mii de locuitori ai Basarabiei, Bucovinei de Nord și Transnistriei, care nu au fost încă contabilizați. Ei sunt și în mod monstruos analfabeți. Am descoperit 114 ERORI FACTUALE. În plus, traducătorul versiunii ruse a „manualului” a adăugat încă 23 de erori”, a scris Sergiu Erlih pe rețeaua de socializare.

Autorii pregătesc o versiune consolidată a expertizei în limbile română, rusă și engleză și o vor publica.

Anterior, ministrul Educației al R. Moldova, Dan Perciun, a refuzat să retragă manualul, declarând că „potrivit opiniei unor istorici de seamă ai țării noastre, manualul nu prezintă probleme, recenziile sunt în general pozitive, iar în același timp există recomandări pentru îmbunătățirea acestuia”.