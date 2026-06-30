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moldpres.md logomoldpres
30 Iunie 2026, 14:35
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Exercițiul internațional „Scutul Păcii 2026” a debutat la Centrul de Instruire al Armatei Naționale

Exercițiul internațional „Scutul Păcii 2026” a debutat la Centrul de Instruire al Armatei Naționale.

Exercițiul internațional „Scutul Păcii 2026” a debutat la Centrul de Instruire al Armatei Naționale.
Exercițiul internațional „Scutul Păcii 2026” a debutat la Centrul de Instruire al Armatei Naționale.

În cadrul activităților, militarii Batalionului 22 de menținere a păcii „Căști Albastre”, alături de carabinieri, sunt evaluați la executarea acțiunilor specifice misiunilor de menținere a păcii, inclusiv acordarea primului ajutor medical, patrularea, evacuarea medicală, convoiul și escorta, transmite moldpres.md.

La eveniment a participat locțiitorul șefului Marelui Stat Major al Armatei Naționale, colonel Ion Ojog. Acesta a menționat importanța exercițiului pentru consolidarea capacităților operaționale ale militarilor moldoveni și pentru creșterea interoperabilității cu partenerii internaționali.

Evaluarea din acest an beneficiază de monitorizarea directă a observatorilor și evaluatorilor internaționali din mai multe state, printre care Bosnia și Herțegovina, Azerbaidjan, Austria, Armenia, Ucraina, Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Italia, Turcia, Franța, Norvegia, Columbia și Georgia, ceea ce asigură transparența și obiectivitatea procesului de certificare.

Exercițiul se desfășoară în perioada 22 iunie - 4 iulie, la centrele de instruire ale Armatei Naționale, și are drept scop evaluarea nivelului de pregătire a subunităților declarate în cadrul Conceptului Capabilităților Operaționale (OCC), precum și certificarea acestora pentru participarea la misiuni internaționale de menținere a păcii.

Armata Națională a aderat la programul OCC în anul 2007.

Exercițiul internațional „Scutul Păcii 2026” a debutat la Centrul de Instruire al Armatei Naționale

Exercițiul internațional „Scutul Păcii 2026” a debutat la Centrul de Instruire al Armatei Naționale

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