Executarea pedepselor privative de libertate va fi reformată.

Republica Moldova se pregătește pentru o schimbare radicală a modului de executare a pedepselor privative de libertate.

Ministerul Justiției a elaborat un proiect de lege care prevede introducerea unui sistem progresiv de executare a pedepselor, în cadrul căruia regimul de detenție va depinde nu doar de gravitatea infracțiunii comise sau de durata pedepsei, ci și de comportamentul condamnatului, precum și de progresul acestuia în procesul de reabilitare, transmite noi.md cu referire la bizlaw.md.

Una dintre inovațiile cheie va fi introducerea a patru regimuri de executare a pedepsei — de maximă siguranță, închis, semideschis și deschis. Trecerea de la un regim la altul va fi posibilă în funcție de comportamentul condamnatului, reducerea riscului de recidivă și îndeplinirea obiectivelor prevăzute în planul individual.

Totodată, proiectul de lege prevede posibilitatea transferului condamnatului într-un regim mai strict, dacă rezultatele evaluării arată o creștere a nivelului de risc sau refuzul de a participa la activități destinate reintegrării.

Documentul prevede, de asemenea, modificări în procedurile judiciare. În special, persoanele care execută pedeapsa vor participa, în general, la ședințele de judecată prin videoconferință, iar instanțele nu vor mai indica instituția penitenciară în care trebuie executată pedeapsa.

Decizia privind regimul de detenție va fi luată de administrația instituției penitenciare pe baza unei evaluări individuale. În plus, se introduce un mecanism separat care permite condamnaților să conteste deciziile privind stabilirea sau modificarea regimului de detenție.

Conform proiectului de lege, noile reguli ar trebui să intre în vigoare la 1 ianuarie 2030. Acest termen este considerat necesar pentru elaborarea actelor normative, crearea noilor structuri și pregătirea personalului sistemului penitenciar.