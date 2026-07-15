Escrocii au înșelat cetățeni cu peste un milion de lei în ultimele 24 de ore.

Poliția atenționează din nou cetățenii cu privire la apelurile telefonice și vizitele suspecte, care au scopul de a înșela oamenii și de a obține fraudulos bani sau date personale.

În ultimele 24 de ore, Poliția nu a înregistrat cazuri noi de fraudă telefonică. Totuși, alte trei cazuri, comise anterior, au fost raportate abia acum de către victime.

Prejudiciul total estimat depășește 1 milion de lei.

Datorită vigilenței cetățenilor, 89 de tentative de escrocherie au fost prevenite.

Analiza cazurilor arată că infractorii acționează după un mod de operare bine organizat, bazat pe manipulare psihologică și uzurparea identității unor instituții publice și financiare.

În două cazuri, autorii s-au prezentat drept angajați ai Serviciului de Informații și Securitate (SIS) și ai Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Ei au convins victimele că sunt implicate în activități ilegale sau că fondurile acestora trebuie „securizate”. Sub acest pretext, victimele au remis sume importante de bani în numerar.

Într-un alt caz, escrocii s-au prezentat drept angajați ai companiei Orange, inducând victima în eroare și determinând-o să transmită 360.000 de lei prin intermediul unui curier. O parte din sumă provenea din credite bancare contractate de victimă.

În toate cazurile analizate, banii au fost predați în numerar, fie direct autorilor, fie prin intermediul unor persoane interpuse (curieri), metodă preferată de infractori pentru a îngreuna identificarea traseului fondurilor.

Escrocii continuă să convingă victimele să folosească atât economiile personale, cât și creditele bancare pentru a remite sumele solicitate.

Un caz separat a avut loc la Cahul. Victima a fost vizitată la domiciliu de un bărbat care s-a prezentat drept angajat al SIS și a susținut în mod fals că aceasta este implicată într-o schemă de finanțare a terorismului. Profitând de starea de panică creată, autorul a determinat victima să-i remită 16.000 de dolari și 14.000 de lei.

Poliția îndeamnă cetățenii să rămână vigilenți. O verificare de câteva minute vă poate proteja economiile și vă poate feri de o fraudă.