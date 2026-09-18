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18 Septembrie 2026, 15:54
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Escrocii au convins o pensionară din Chișinău să predea unui curier peste 1,1 milioane de lei

În ultimele 24 de ore, poliția nu a înregistrat cazuri noi de escrocherie telefonică. Totuși, victimele au raportat abia acum alte două cazuri produse anterior. Prejudiciul total este estimat la 1.230.635 de lei.

Escrocii au convins o pensionară din Chișinău să predea unui curier peste 1,1 milioane de lei.
Escrocii au convins o pensionară din Chișinău să predea unui curier peste 1,1 milioane de lei.

Unul dintre cazurile de escrocherie a avut loc în perioada 10-16 septembrie, la Chișinău.

O femeie de 64 de ani a fost sunată de un necunoscut, care s-a prezentat mai întâi drept angajat al companiei Premier Energy, iar apoi drept angajat al poliției.

Sub un pretext inventat, femeia a fost convinsă să transmită prin curier 1.120.735 de lei.

Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite alte 44 de tentative de escrocherie înainte de producerea unor prejudicii materiale.

Poliția îndeamnă cetățenii să fie vigilenți și să nu transmită bani sau date bancare persoanelor necunoscute, indiferent de instituția ai cărei angajați pretind că sunt.

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