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Infotag.md logoInfotag
6 Iulie 2026, 12:50
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Eșanu: Schimbarea premierului nu va rezolva criza puterii fără reforma sistemului politic

Fostul vice-ministru al Justiției, Nicolae Eșanu, a declarat că „schimbarea prim-ministrului nu va aduce schimbări reale dacă în țară nu va fi modificat modelul actual de distribuire a puterii”.

Eșanu: Schimbarea premierului nu va rezolva criza puterii fără reforma sistemului politic.
Eșanu: Schimbarea premierului nu va rezolva criza puterii fără reforma sistemului politic.

Fostul vice-ministru al Justiției, Nicolae Eșanu, a declarat că „schimbarea prim-ministrului nu va duce la schimbări reale dacă în țară nu va fi modificat modelul actual de distribuire a puterii”, scrie infotag.md.

Potrivit acestuia, „șeful guvernului nu va putea administra eficient statul atâta timp cât puterea politică reală nu se concentrează la el”.

Eșanu consideră că „sistemul actual, în care președintele ales prin vot popular nu deține puteri executive sau legislative deplină, dar controlează sau influențează semnificativ majoritatea parlamentară, a condus și conduce inevitabil la crize politice”.

Ca posibile soluții, juristul a menționat „alegerea președintelui de către Parlament cu o majoritate calificată, astfel încât șeful statului să devină o figură care unește societatea, sau extinderea atribuțiilor președintelui cu asumarea responsabilității totale pentru guvernarea țării”.

În opinia lui Eșanu, „modelul actual de guvernare, în care puterea politică este la președinte, iar responsabilitatea pentru activitatea Guvernului îi revine prim-ministrului, și-a epuizat resursele și necesită revizuire”.

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