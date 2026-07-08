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8 Iulie 2026, 22:40
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Energocom avertizează: Escrocii colectează datele cetățenilor sub pretextul verificării contoarelor

Compania Energocom avertizează cetățenii privind creșterea cazurilor de escrocherie.

Energocom avertizează: Escrocii colectează datele cetățenilor sub pretextul verificării contoarelor.
Energocom avertizează: Escrocii colectează datele cetățenilor sub pretextul verificării contoarelor.

Potrivit companiei, persoane necunoscute vin la domiciliul cetățenilor, dându-se drept angajați ai întreprinderii. Sub pretextul verificării contoarelor de gaz sau actualizării bazei de date, răufăcătorii încearcă să afle datele pașaportului, detaliile bancare și alte informații confidențiale, informează rupor.md.

Conducerea SA „Energocom” a subliniat că întreprinderea nu dispune de echipe mobile care să efectueze deplasări. Angajații companiei nu solicită niciodată date personale, copii ale documentelor sau informații bancare, nici telefonic, nici în timpul vizitelor.

Cum să vă protejați pe dumneavoastră și pe cei dragi:

  • Nu permiteți accesul în casă persoanelor necunoscute care nu pot confirma oficial identitatea.
  • Nu transmiteți documentele și detaliile bancare unor terțe persoane.
  • Verificați informațiile prin canalele oficiale de comunicare ale SA „Energocom”.

La orice suspiciune, consumatorilor li se recomandă să contacteze imediat serviciul de suport al companiei la numărul scurt 1309 sau să sune la serviciul de urgență 112.

Sursă
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